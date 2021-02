Neue Bücher - Film, Bild und Wort: Drei Bände zu vier Künstlerinnen

"Das filmische Werk" von Maria Lassnig - Lotte Ingrisch und Linde Waber in "Bild und Wort" - "Das Jahrhundert der Gisèle" van Waterschoot van der Gracht

Maria Lassnig, Linde Waber, Lotte Ingrisch und Gisèle van Waterschoot van der Gracht: vier sehr unterschiedliche Künstlerinnen mit Österreich-Bezug. Drei Malerinnen, eine Autorin. Eine starb 2013, eine 2014, die beiden anderen leben noch. Eine wurde spät, aber doch, zum weltweit anerkannten Kunst-Superstar, eine war eine schillernde Persönlichkeit mit einem bewegten Leben. Zwei sind einander noch heute sehr freundschaftlich verbunden. Drei neue Bücher über vier Künstlerinnen.

****

"Das filmische Werk" von Maria Lassnig

Dass die Malerin Maria Lassnig (1919-2014) auch ein reiches filmisches Werk geschaffen hat, ist längst bekannt. Speziell ihre 14-strophige, 1992 entstandene und mit ihrem Mitarbeiter aus ihrer Meisterklasse an der Angewandten Hubert Sielecki gedrehte "Maria Lassnig Kantate", die ihre Lebensgeschichte als künstlerisches Musikvideo erzählte, war auch immer wieder Teil ihrer großen Ausstellungen. Nun beschäftigt sich eine Publikation ausschließlich mit ihrem filmischen Werk, in dem sie Malerei, Experimental-, Kurz- und Animationsfilm miteinander verschränkte. Dabei begegnet man nicht nur vielen wenig bekannten Kurzfilmen, sondern auch "Films in Progress", die von Mara Mattuschka und Hans Werner Poschauko aufgearbeitet und im Sinne des ursprünglichen Konzeptes von Maria Lassnig fertiggestellt wurden. Neben Essays zu Werk- und Restaurationsgeschichte und einem Einblick in ihre bisher unveröffentlichten "Filmhefte" gibt es ein umfassendes, kommentiertes Verzeichnis von Lassnigs filmischer Arbeit und eine beigelegte DVD mit einigen Kurzfilmen der 1970er-Jahre. (Hg. Eszter Kondor, Michael Loebenstein, Peter Pakesch, Hans Werner Poschauko (Hg.): "Maria Lassnig. Das filmische Werk", FilmmuseumSynemaPublikationen, 192 Seiten, inkl. DVD, 24 Euro, ISBN 978-3-901644-85-6)

****

Lotte und Linde in "Bild und Wort"

Lotte Ingrisch und Linde Waber. Die eine feierte im Vorjahr ihren 90. Geburtstag, war von 1966 bis 1996 mit dem Komponisten Gottfried von Einem verheiratet und hat als Autorin ein reiches Oeuvre aus Romanen, Krimis, Sachbüchern, Theaterstücken ("Vanillikipferl"), Hör- und Fernsehspielen sowie Libretti (etwa zu von Einems Mysterienoper "Jesu Hochzeit") geschaffen. Die andere, im Vorjahr 80 geworden, hat sich als vielseitige Malerin ein künstlerisches Netzwerk geschaffen, das von Friederike Mayröcker und Renald Deppe bis hin zu Bodo Hell reicht. Dass beide viel gemeinsam haben und sie auch eng befreundet sind, belegt das in der Literaturedition Niederösterreich erschienene Buch "L + L. Bild und Wort", das reiche Materialsammlung, Fundgrube und kulinarischer Bildband in einem ist. Zeichnungen und Holzschnitte von Linde Waber, alte Texte, Libretti und Theaterstücke von Lotte Ingrisch (inklusive Auszügen aus zwei Kriminalromanen) geben einen starken Eindruck vom Leben, Denken und Arbeiten der beiden Künstlerinnen. (Reinhard Linke und Günther Oberhollenzer (Hg.): "L + L. Bild und Wort. Gesammelte Werke von Lotte Ingrisch und Linde Waber", Literaturedition Niederösterreich, 256 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-902717-56-6)

****

"Das Jahrhundert der Gisèle" zwischen Mythos und Wirklichkeit

Die Malerin Gisèle d'Ailly-van Waterschoot van der Gracht (1912-2013) kennen hierzulande wohl nur Spezialisten. Und doch ist das erste Kapitel des langen Lebens der polyglotten Niederländerin untrennbar mit Österreich verbunden: Als Ururenkelin des berühmten österreichischen Orientalisten Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall verbrachte sie einen großen Teil ihrer Jugend auf dem steirischen Schloss Hainfeld nahe der ungarischen Grenze und in katholischen Internaten in den USA. Was folgte war "das bewegte Leben einer Künstlerpersönlichkeit, in dem sich die wechselvolle europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt wie in kaum einem zweiten", wie die deutsche Übersetzung der in den Niederlanden sehr erfolgreichen Biografie von Annet Mooij beworben wird. Nicht nur Kunst, sondern auch gesellschaftliche Aktivitäten und ungewöhnliche Freundschaften - etwa zu Max Beckmann, Aldous Huxley oder dem Stefan-George-Verehrer Wolfgang Frommel - prägten ein schillerndes und geheimnisvolles Leben. Während der NS-Besatzungszeit versteckte sie junge jüdische Männer in ihrer noblen Wohnung in der Herengracht und pflegte ein verborgenes, verbotenes Kulturleben, aus dem nach dem Krieg das Verlagshaus "Castrum Peregrini" wurde, das sich als verschworene, exklusive Gemeinschaft verstand. Annet Mooij versucht, die märchenhafte Selbststilisierung von der widersprüchlichen Wirklichkeit zu trennen und ist sich sicher: Wäre sie noch am Leben, hätte Gisèle "alles daran gesetzt, das Erscheinen dieser Biografie zu verhindern". (Annet Mooij: "Das Jahrhundert der Gisèle. Mythos und Wirklichkeit einer Künstlerin", Aus dem Niederländischen von Gerd Busse, Wallstein Verlag, 470 S., 87, z.T. farb. Abb., 35 Euro, ISBN 978-3-8353-3957-6)