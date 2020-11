Neue Bücher - "Gedankenspiele" und Nachdenken über "übermorgen"

Zwei neue Essayreihen beschäftigen sich mit Begriffen wie Neugier, Kompromiss, Glück, Mut, Angst und Heimat

Viele Verlage haben kleine Essay-Reihen im Programm, in denen entweder Autoren ihre diversen Reden veröffentlichen können oder bestimmte Themen reflektiert werden. Denken steht auch im Zentrum von zwei neuen Reihen heimischer Verlage. "Gedankenspiele" nennt der Grazer Droschl Verlag seine im Oktober gestartete Schiene, Nachdenken über "übermorgen" hat man sich bei Kremayr & Scheriau vorgenommen.

"Gedankenspiele"

Mit der Neugier, dem Kompromiss, dem Glück und dem Mut ist der Droschl Verlag in seine Essay-Reihe "Gedankenspiele" gestartet. "Namhafte Autor*innen nähern sich dabei sehr individuell und im jeweils eigenen literarischen Stil einem konkreten Begriff", lautet die Devise. Entstehen soll "eine Reihe feinsinniger Kurztexte, die zum Innehalten einladen, zum Nach- und Weiterdenken anstoßen, zum vertiefenden Weiterlesen animieren".

Vier Bände sind bereits erschienen. Eva Menasse hat sich bei ihren Überlegungen zum Kompromiss mit Themen wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Fake News und dem Comeback autoritärer Politik beschäftigt. Ilija Trojanow lässt Herrn und Frau Gier persönlich zu Wort kommen und erweckt mit ihnen die Neugier der Leser. Die vor einem Jahr verstorbene langjährige Opernballorganisatorin und Schauspielerin Lotte Tobisch brachte sehr persönliche Erfahrungen zum Thema Mut ein und streifte dabei auch den Übermut. Über mögliche "Nuancen des Glücklichseins" in Literatur und Alltag macht sich Paul Jandl Gedanken. Im Frühjahr 2021 sind Bände zu Gelassenheit und Faulheit geplant, im Herbst 2021 folgen die Eleganz und das Gelingen. Alle Bände kosten 10 Euro.

"übermorgen"

"Selten fragen wir uns, was übermorgen geplant ist." So bewirbt der Verlag Kremayr & Scheriau seine neue Serie. "Das Heute bestimmt unser Denken, unser Tun, unser Sein, wir wollen Antworten jetzt, genau jetzt - meist auf Fragen, die wir uns nicht erst seit gestern stellen. Doch die eigentlichen Fragen sind immer: Wie leben wir heute, und wie wollen wir es in Zukunft tun?" In "übermorgen" sollen "poetische neben wissenschaftlichen Texten" nebeneinanderstehen, "treffen Autor*innen verschiedener Generationen aufeinander, hat die beißende Satire ebenso Platz wie die politische Streitschrift".

Den Anfang machte Krisen- und Kriegsreporterin Petra Ramsauer mit sehr persönlichen Gedanken zum Thema Angst - "als jugendliche Tumorpatientin und später als Journalistin, die Luftkriege erlebte, ins Visier von Scharfschützen geriet und oft mit dem Risiko arbeitet, jederzeit entführt werden zu können". Der international bestens vernetzte ehemalige Vizekanzler Erhard Busek und der junge, in München geborene und in Wien lebende Journalist Muamer Becirovic, Sohn bosnischer Flüchtlinge, beschäftigen sich in zwei Essays mit dem Heimatbegriff. "Die ungleichen Freunde Busek und Becirovic spüren ihren Ent- und Verwurzelungen nach, reflektieren ihr eigenes Hineinwachsen in die Welt und vermessen Wort für Wort den Raum, der Heimat vielleicht sein könnte", heißt es dazu. Für Februar sind zwei neue Bände geplant: Die Journalistin Solmaz Khorsand beschäftigt sich mit "Pathos", die Kulturwissenschafterin und Migrationsexpertin Judith Kohlenberger widmet sich einem großen Wort: "Wir". Alle Bände kosten 18 Euro.