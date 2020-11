Neue Bücher - Gesänge, Epen, Gedichte: Lyrik im Trend

Lyrik liegt im Trend. Beweise? Der Literaturnobelpreis ging an die US-Lyrikerin Louise Glück, deren in deutscher Übersetzung vergriffene Gedichtbände "Averno" und "Wilde Iris" in Kürze wieder lieferbar sind. Die deutsche Lyrikerin Elke Erb erhielt für ihr Lebenswerk vor wenigen Tagen den Büchner-Preis. Der Deutsche Buchpreis ging an ein "Heldinnenepos", für das Anne Weber gebundene Sprache wählte. Grund genug, um auf ein paar Lyrik-Neuerscheinungen hinzuweisen.

500 Gedichte von Frauen

"Frauen | Lyrik" heißt eine von Anna Bers herausgegebene Lyrik-Anthologie, die zeigen soll, "wie viele lyrische Stimmen in der Vergangenheit ungehört geblieben sind. Mit mehr als 500 deutschsprachigen Gedichten wirft die Sammlung einen völlig neuen Blick auf die weibliche Lyrik vom Mittelalter bis heute und eröffnet eine neue Sichtweise auf Gedichte von, über und unter Frauen. So präsentiert sie u.a. Gedichte, die über die Kanonbildung hinausgehen und sich durch besondere emanzipatorische Stärke und/oder den weiblichen Blick auszeichnen", wirbt der Reclam Verlag. Aus verschiedenen Perspektiven werden Gedichte aus zehn Jahrhunderten beleuchtet. (Anna Bers (Hg.): "Frauen | Lyrik. Gedichte in deutscher Sprache", 800 Seiten, 28,80 Euro, ISBN: 978-3-15-011305-9)

Gedichte um das Thema Demenz

"Verse aus Worten und Stille, die die Geheimnisse des Alltags und der Krankheit ergründen", verspricht der Folio Verlag in seiner Ankündigung des neuen Gedichtbands der 1970 in Abtei / Badia (Italien) geborenen Lyrikerin Roberta Dapunt. Die 2018 mit einem italienischen Poesie-Preis Ausgezeichnete schreibt in italienischer und ladinischer Sprache. In "Die Krankheit Wunder / La beatitudini della malattia" gibt es ihre Gedichte im italienischen Original und in deutscher Übersetzung. Die Gedichte dieses Bandes kreisen um das Thema Demenz. "Sie lässt den Menschen zu einem Anderen werden und erschwert die Möglichkeit des Austauschs, ja macht ihn fast unmöglich. So wird die Zwiesprache mit Uma, was im Ladinischen Mutter bedeutet, zur Anrufung eines weiteren, vervielfachten Du, von dem jedoch keine Antwort kommt. Es ist ein schmerzhafter Weg, eine Form von Mystik, der es an Wundern nicht mangelt; die Begegnung, die Pflege wird zu einem Weg der Erkenntnis." (Roberta Dapunt: "Die Krankheit Wunder / La beatitudini della malattia", Deutsch/Italienisch, Aus dem Italienischen von Versatorium, Folio Verlag, 160 Seiten, 20 Euro, ISBN: 978-3-85256-819-5)

Gedichte aus dem Lockdown

Einen Gedichtband "Virusalem" zu nennen, das kann in diesen Corona-Zeiten kein Zufall sein. Tatsächlich hat der in Oberösterreich aufgewachsene und in Wien lebende Autor Helmut Neundlinger (Jahrgang 1973) seinen "Gesang aus dem Bauch des Wals" im ersten Lockdown zu schreiben begonnen. "Als lyrischer Reporter sucht er die äußeren Entwicklungen in seinem Inneren auf: wie die Zeit ihre Form verliert, das Ich im eigenen Körper fremdelt, wie Enge und Leere, Verzweiflung und Panik die bekannten Fragwürdigkeiten zum Glühen bringen", bewirbt der Verlag dieses "zwischen Poesie und Pointe changierende, den Geist anregende Vademecum". "Erwischt: meine Hand im Gesicht", beginnt etwa eines der Gedichte. "Gedankenlos stöbere ich / in der Landschaft / meines Antlitzes." (Helmut Neundlinger: "Virusalem. Gesang aus dem Bauch des Wals", Müry Salzmann, 80 Seiten, 19 Euro, ISBN: 978-3-99014-207-3)

Gedichte aus der Ostukraine

Zwölf Gedichtbände (und sieben Prosawerke) hat der 1974 im Gebiet Luhansk geborene und in Charkiw lebende Dichter Serhij Zhadan bereits publiziert. Eine Auswahl aus zwei 2018 und 2020 in der Ukraine erschienenen Bänden ist kürzlich in erstmaliger deutscher Übertragung erschienen. Er erzählt vom schwierigen Leben in der Ostukraine, wo seit sechs Jahren gekämpft wird, vom Krieg, von der trostlosen Situation seiner Heimat und dem Ringen mit seinem Selbstverständnis als Dichter: "Dichter eines Landes, das wehrlos stirbt, / wenn es den Winter spürt, / sprich über die Hoffnung, / über Angst und Ausweglosigkeit sprechen jene, / die dich nicht lesen." - "Der populärste ukrainische Schriftsteller hat keine existenzielle Herausforderung gescheut, um sich eine starke lyrische Stimme zu erarbeiten, die in langen, songhaften Gedichten das vermeintlich Unsagbare in rätselhaft schöne Bilder fasst", wirbt der Suhrkamp Verlag. Der Auswahl steht ein extra für diesen Band verfasster Prosatext voran. "Das Telefonverzeichnis der Toten" erzählt von der Trauer über seinen verstorbenen Vater. (Serhij Zhadan: "Antenne. Gedichte", Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe, edition suhrkamp 2752, Taschenbuch, 144 Seiten, 14,40 Euro, ISBN: 978-3-518-12752-0)