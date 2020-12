Neue Bücher: In Weihnachtskrimis werden Leichen unter den Baum gelegt

"Mord in Dingley Dell" - 24 Kurzkrimis aus Großbritannien und den USA - "Leise rieselt der Tod"

Alle Jahre wieder: Rechtzeitig zur Weihnachtszeit füllen sich die Regale mit Krimis, in denen keine Geschenke, sondern Leichen unter den Christbaum gelegt werden. Meist geht es dabei weniger um Spannung als um Atmosphäre. Und oft ist ein wenig Augenzwinkern mit dabei. Eine kleine Auswahl.

Tödliche Weihnachten im Herrenhaus: "Mord in Dingley Dell"

Ein Weihnachtsfest wie im 19. Jahrhundert soll auf einem einsam gelegenen Landgut gefeiert werden, aber wie der Titel von Reginald Hills Krimi "Mord in Dingley Dell" andeutet, verläuft das Fest anders als erwartet. Kurz vor dem Fest kommen Gäste aus mehreren Ländern auf den Landsitz, der schon bald tief eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten ist. Und dann beginnen die merkwürdigen Ereignisse. Erst findet die junge Arabella heraus, dass ihr hinterherspioniert wird, dann entdeckt sie die Leiche eines Dieners. Eine weitere Leiche liegt unter dem Eis eines Tümpels. Aber niemand kann die Polizei rufen, denn irgendjemand hat das Funkgerät sabotiert, das einzige verbliebene Kommunikationsmittel in dieser aus dem Jahr 1972 stammenden Geschichte. Allmählich wird klar, dass die Weihnachtsfeier nur den Rahmen für etwas anderes abgeben soll. (Reginald Hill: "Mord in Dingley Dell", DuMont Verlag, 264 Seiten, 18,40 Euro, ISBN 978-3-8321-8140-6)

Kurze Weihnachtskrimis von legendären Autoren

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit voller Überraschungen und Geheimnisse. Das inspiriert schon lange zahlreiche Autoren zu Kriminalgeschichten mit einer ganz besonderen Note. Eine abwechslungsreiche Sammlung von 24 weihnachtlichen Kurzkrimis aus Großbritannien und den USA ist unter dem Titel "Nur einmal werden wir noch wach" erschienen. Unter den Autoren finden sich so berühmte Namen wie Arthur Conan Doyle, Thomas Hardy, John D. MacDonald und Ellery Queen. Herausgeber Otto Penzler hat die Geschichten ein wenig thematisch und stilistisch sortiert. So bekommen die Leser die Chance, sich eine Geschichte über traditionelles Weihnachten, lustiges Weihnachten, Sherlockianisches Weihnachten, kleines trashiges Weihnachten und gruseliges Weihnachten auszusuchen. Die Storys sind zwischen 20 und 40 Seiten lang und bieten vielfältige spannende Weihnachtslektüre. (Otto Penzler (Hg.): "Nur einmal werden wir noch wach. 24 mörderische Weihnachtskrimis. Lübbe Verlag, 618 Seiten, 10,40 Euro, ISBN 978-3-404-18342-5)

Gefährliches Fest für Singles: "Leise rieselt der Tod"

Leichte Unterhaltung und ein wenig Krimispannung verbindet die Schriftstellerin Uli Aechtner in dem Weihnachtskrimi "Leise rieselt der Tod". Im Mittelpunkt steht die junge Jennifer, die kurz vor den Feiertagen von ihrem Freund verlassen wurde. Um Weihnachten nicht allein verbringen zu müssen, besucht sie einen alten Schulfreund, der sich gerade als Landarzt einrichtet. Die entspannte Zeit findet ein rasches Ende, als Jennifer eine Frauenleiche im Weihnachtsmannkostüm findet. Jenny versucht, auf eigene Faust den Fall zu lösen. Dabei gerät sie in einige amüsante Situationen, wie etwa einen Flirtkurs oder einen Weihnachtsbaumkauf. Als die Familie des Gastgebers zu Besuch kommt, nehmen die Vorbereitungen des Fests abenteuerliche Dimensionen an. Jennifers Detektivarbeit wird immer aufregender, denn es gibt noch zwei weitere Tote. Wie es sich für einen Wohlfühlkrimi gehört, werden die Fälle gelöst und romantische Entwicklungen gefördert. Wer mag, kann sich dann noch den Rezepten für Stollen und anderes Backwerk zuwenden, die im Anhang abgedruckt sind. (Uli Aechtner: "Leise rieselt der Tod", Emons Verlag, 238 Seiten, 13,40 Euro, ISBN 978-3-7408-0948-5)