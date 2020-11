Neue Bücher: Kabarettist Thomas Stipsits startet als Krimiautor durch

Der erster "Stinatz-Krimi" des neuen "Salzburger Stier"-Preisträgers verkaufte sich 50.000 mal - Auch die eben erschienene "Uhudler-Verschwörung" geht bereits in die zweite Auflage

Nach der "Kopftuchmafia" kommt nun die "Uhudler-Verschwörung". Der 1983 in Leoben geborene und dem burgenländischen Stinatz familiär verbundene Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits hat sich in Windeseile als erfolgreicher Krimiautor etabliert. Sein im Vorjahr erschienener erster "Stinatz-Krimi" ist bereits in der 11. Auflage und hält bei mehr als 50.000 verkauften Büchern. Und auch die 35.000 Stück umfassende erste Auflage des zweiten Krimis ist bereits ausverkauft.

Stipsits, der 2019 mit einer "Romy" in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film ausgezeichnet wurde und 2021 den Kabarettpreis "Salzburger Stier" erhält, setzt in seinen Kriminalromanen vor allem auf Bodenständigkeit, Lokalkolorit und das Bedienen des Grundbedürfnisses nach Unterhaltung. Weder punktet er mit Pointen (ein paar Witze werden eher beiläufig erzählt) noch mit atemloser Spannung. Dafür wird ein kleines kriminalistisches Rätsel in aller Ruhe und Sorgfalt gelöst und dem Atmosphärischen und Gemütlichen breiten Raum gegeben. Krimi-Hausmannskost quasi. Dass dabei Kulinarik nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst.

Auch bei der Aufdeckung der "Uhudler-Verschwörung" mischt die Kopftuchmafia kräftig mit. Diese besteht aus Baba, der resoluten Mutter von Gruppeninspektor Sifkovits (von ihr liebevoll "Spatzl", von den anderen "Schiffi" genannt), und ihren Nachbarinnen, die gemeinsam nicht nur über beträchtliche Lebenserfahrung verfügen, sondern auch über ein geheimdienstgleiches Informationsnetzwerk, das sich über das ganze Südburgenland erstreckt. Das ist Gold wert, wenn man wie diesmal ausgerechnet an seinem freien Tag bei einem Weinkeller vorbeikommt, aus dem gerade ein Toter geborgen wird. Die berufsbedingte Neugier bringt den Inspektor dazu, sich näher umzuschauen und umzuhören. Und obwohl alle, inklusive seinem Vorgesetzten, der ihm stattdessen einen Hühnerdiebstahl als "brandheißen Fall" aufnötigt, davon überzeugt sind, dass der Uhudler-Bauer Alois Stipsits bloß Opfer eines tragischen Gärgas-Unfalls wurde, tauchen bald die ersten Ungereimtheiten auf, die den Ermittler stutzig machen.

Sein Opa habe selbst Uhudler gemacht, erzählt Stispits am Ende des Buches. "Als Kind war das für mich ein richtiges Abenteuer. Den Geschmack von frischem Traubensaft werde ich mein Leben lang nicht vergessen, und auch nicht den Durchfall danach." Inspektor Sifkovits, der "burgenländische Columbo", hat übrigens ein anderes Lieblingsgetränk: Käsepappeltee. Auch, wenn dieser wohl kein Kultgetränk wird: Der nächste Stinatz-Krimi kommt bestimmt. Und erste Gespräche über Verfilmungen sollen bereits laufen.

(S E R V I C E - Thomas Stipsits: "Kopftuchmafia - Ein Stinatz-Krimi", Ueberreuter, 184 Seiten, 16,95 Euro, ISBN: 978-3-8000-7728-1; Thomas Stipsits: "Uhudler-Verschwörung - Ein Stinatz Krimi", Ueberreuter, 176 Seiten, 17 Euro, ISBN: 978-3-8000-9003-7)