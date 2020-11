Neue Bücher - Kapitalismus, Ethik und die Zukunft der Welt

Milanovic "über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht" - Pistor über Recht als Grundlage des Kapitals - Butler zur "Macht der Gewaltlosigkeit" - Lear über "Radikale Hoffnung"

Die globale Krise schafft wieder Zeit und Notwendigkeit, um über die Grundlagen des globalen Zusammenlebens nachzudenken. Vier aus dem Englischen neu übersetzte Sachbücher des Suhrkamp Verlags beschäftigen sich aus unterschiedlichster Perspektive mit unserer Gesellschaft - mit Kapital und Kapitalismus, mit Gewalt und Gegengewalt, mit Perspektive und Perspektivenlosigkeit.

****

Die Zukunft des Kapitalismus

"Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht", macht sich der in Belgrad geborene und in den USA lehrende Wirtschaftswissenschafter Branko Milanovic in seinem 2019 auf Englisch und nun auf Deutsch erschienenen neuen Buch "Kapitalismus global" Gedanken. 2016 für "Die ungleiche Welt. Migration, das Eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht" mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch ausgezeichnet, steht diesmal nicht die globale Einkommensungleichheit, sondern jenes Wirtschaftssystem im Fokus, das sich scheinbar alternativlos durchgesetzt hat. Doch zwischen liberalem und autoritärem Kapitalismus liegen Welten, meint der Autor, der Anstrengungen zum Schutz der demokratischen Grundordnung einmahnt.

Im aktuellen Vorwort zur deutschen Ausgabe betont Milanovic, dass alle drei von ihm erwarteten Auswirkungen der Coronakrise im Rahmen seines Buches behandelte Entwicklungen verschärfen würden: "Erstens wird die Pandemie die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie allgemein zwischen dem liberalen und dem politischen Kapitalismus verstärken. Zweitens wird sie sich auf den Fortschritt der Globalisierung auswirken, weil sie klar gezeigt hat, wie fragil die Annahmen sind, auf denen die globalen Wertschöpfungsketten beruhen. Drittens wird sie den Einfluss des Staates auf das Wirtschaftsleben erhöhen." Migrationsdruck und politische Instabilität werden mit Sicherheit zunehmen, so der Ökonom.

(Branko Milanovic: "Kapitalismus global - Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht", Aus dem Englischen von Stephan Gebauer, Suhrkamp, 404 Seiten, 26,80 Euro, ISBN: 978-3-518-42923-5)

****

Die Grundlage des Kapitalismus

Kein Kapitalismus ohne Kapital. Aber wo kommt es her? Die in New York lehrende deutsche Rechtswissenschafterin Katharina Pistor "zeigt in ihrem bahnbrechenden Buch, wie Kapital hinter verschlossenen Türen in Anwaltskanzleien geschaffen wird und warum dies einer der wichtigsten Gründe für die wachsende Ungleichheit in unseren Gesellschaften ist", wirbt der Verlag. Pistor sieht das Recht als Grundlage der Umwandlung von Objekten, Ansprüchen oder Ideen in Kapital und möchte zeigen, "wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft": "Der Kapitalismus braucht die rechtliche Privilegierung einiger Vermögen, die ihren Besitzern einen Vorteil verschafft, um noch mehr Reichtum zu akkumulieren."

Ausgehend von der globalen Finanzkrise hatte sich Pistor daran gemacht, die einzelnen Grundbausteine des Finanzsystems zu analysieren und konstatiert: "Das Kapital ist rechtlich codiert." Die Rechtsgeschichte dieser Codierung zeige: "Das Recht ist ein mächtiges Werkzeug für die Ordnung des Sozialen und hat, wenn es klug eingesetzt wird, das Potenzial, einem großen Spektrum gesellschaftlicher Ziele zu dienen; dennoch wurde es fest in den Dienst des Kapitals gestellt." Wie Milanovic ist auch Pistor überzeugt, dass es mit Laissez-faire nicht getan ist: "Damit die Demokratie in kapitalistischen Systemen die Oberhand behalten kann, müssen die Gemeinwesen die Kontrolle über das Recht zurückgewinnen, das einzige Instrument, mit dem sie sich selbst regieren können, und das muss auch die Module des Codes des Kapitals beinhalten; zum allermindesten müssen sie die vielen rechtlichen Privilegien zurücknehmen, die das Kapital noch über diese Module hinaus genießt."

(Katharina Pistor: "Der Code des Kapitals - Wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft", Aus dem Amerikanischen von Frank Lachmann, Suhrkamp, 440 Seiten,32,90 Euro, ISBN: 978-3-518-58760-7)

****

Ethik angesichts der Gewalt

Wie überwindet man ein System, das strukturell und immanent Gewalt ausübt? Mit Gegengewalt - oder mit Gewaltlosigkeit? Die US-Philosophin und Genderforscherin Judith Butler, eine der einflussreichsten Denkerinnen unserer Zeit, widmet sich in ihrem neuen Buch der "Macht der Gewaltlosigkeit" und macht sich "über das Ethische im Politischen" Gedanken. "Gewaltlosigkeit ist weniger Handlungsunterlassung als vielmehr physischer Einsatz für die Ansprüche des Lebens, ein lebender Einsatz und ein Anspruch, erhoben durch Sprache, Gestik und Aktion in Netzwerken, Protestlagern und Versammlungen", schreibt sie. Auch Gewaltlosigkeit könne aggressiv und nicht passiv wirken und müsse keinesfalls naiv sein. Gewalt und Gewaltlosigkeit seien vor allem Definitionsfragen, meint die Philosophin, und führt als Beispiel friedliche Widerstandshandlungen in autoritären Regimen - wie der Türkei unter Erdogan - an, die von der Staatsgewalt als Gewaltakte definiert werden, um mit dem Einsatz von Gewalt dagegen vorgehen zu können.

Butler unternimmt eine ausgiebige Begriffsklärung und sieht Gewaltlosigkeit als eine Form der Kritik gegen Individualismus und eine "egologische Ethik", vor allem aber als Ausdruck einer Utopie neuer sozialer Zusammenhänge: "Gewaltlosigkeit verlangt den Abschied von der Realität, wie sie sich heute darstellt, und die Offenlegung von Möglichkeiten eines erneuerten politischen Imaginären." Wegschauen, Ignorieren und Dulden von Rassismus und Ungleichheit sei dagegen Verrat am Prinzip der Gewaltlosigkeit, urteilt die Moralphilosophin in ihrem Versuch, die theoretischen Grundlagen an der heutigen politischen Praxis zu messen. "'Die Macht der Gewaltlosigkeit' ist ein maßloses, wütendes und extremes Buch", befand die "FAZ" - zu viel Utopismus, zu wenig Realismus...

(Judith Butler: "Die Macht der Gewaltlosigkeit - Über das Ethische im Politischen", Aus dem Englischen von Reiner Ansen, Suhrkamp, 250 Seiten, 28,80 Euro, ISBN: 978-3-518-58755-3)

****

Ethik angesichts des Endes

"Es gibt ein Danach nach dem 'Danach'", gibt der US-amerikanische Philosoph und Psychoanalytiker Jonathan Lear, Autor einer 2005 erschienenen Einführung in die Lehren Sigmund Freuds, seinen deutschen Lesern im Vorwort der erst jetzt, 14 Jahre nach der Erstveröffentlichung seines Buches "Radikale Hoffnung", erschienenen Übersetzung mit. Das "Danach" markiert die ultimative Katastrophe, das Ende der Geschichte. Für die europäischen Juden war das der Holocaust. Für Plenty Coups, den letzten großen Häuptling des Indianerstamms der Crow, war es der Zwangsumzug in ein Reservat. "Danach ist nichts mehr geschehen", soll er gesagt haben.

Er sei kein Historiker und kein Anthropologe und hatte kein Interesse daran, "die Crow zu studieren", erzählt Lear. Und doch machte er dann genau das. In seinem Buch schildert er detailreich all jene Traditionen und Bräuche, die für das Leben der Crow bestimmend waren - und die im Reservat nicht mehr möglich oder verboten waren. Die Stammesmitglieder fielen in ein Nichts, das dem Vergangenen nachtrauerte und keine Zukunft vorstellbar machte. Aus dieser bedrückenden Geschichte heraus entwickelt Lear das Konzept der "radikalen Hoffnung" darauf, "dass etwas Gutes hervortreten wird, selbst wenn man gegenwärtig noch nicht über die Begriffe verfügt, mittels derer man sich dieses Gute verständlich machen kann". Und er lässt keinen Zweifel daran, dass diese "Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung" von unangenehmer Aktualität für die ganze menschliche Spezies sein sollte, die im Begriff ist, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten.

(Jonathan Lear: "Radikale Hoffnung - Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung", Aus dem Amerikanischen von Jens Pier, Suhrkamp, 236 Seiten, 28,80 Euro, ISBN: 978-3-518-58759-1)