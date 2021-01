Neue Bücher - Kulturgeschichte(n) zwischen Bahn und Film

Orlando Figes befasst sich mit der Entstehung europäischer Kultur entlang der Eisenbahn - Herbert Wilfinger sammelte Filmprogramme - Maria Haas fotografierte Matriarchinnen

Kulturentwicklung entlang der Eisenbahn: "Die Europäer"

Orlando Figes, an der University of London lehrender britischer Historiker, hat sich in phänomenalen Büchern wie "Die Tragödie eines Volkes" oder "Nataschas Tanz" als Spezialist für russische Geschichte und Kulturgeschichte einen Namen gemacht. Wenn er sich in seinem neuen Buch der "Entstehung europäischer Kultur" widmet, spielt daher Russland eine große Rolle - namentlich St. Petersburg, wohin im Jahr 1843 die Opernsängerin Pauline Viardot und ihr Mann, der Kunstkritiker Louis Viardot, reisen. Bald lernen sie den Autor Iwan Turgenjew kennen. Anhand der Beziehung dieser drei Menschen erzählt Figes von der Entstehung der "ersten Periode der kulturellen Globalisierung", in der durch den raschen Ausbau des Eisenbahnnetzes ein europäischer Markt entstehen konnte, der neben der Wirtschaft auch die Kulturproduktion länderübergreifend verband. Es entstand ein internationaler Buch-, Kunst- und Musikmarkt, der die Upper Class vernetzte und bei dem die Künstler und ihr Publikum zwischen Paris, London, Berlin und Wien reisten. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs bereitete dieser glanzvollen Blüte europäischer Kultur ein Ende. (Orlando Figes: "Die Europäer. Drei kosmopolitische Leben und die Entstehung europäischer Kultur", Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter, Rowohlt Berlin, 640 Seiten, 35 Euro, ISBN 978-3-446-26789-3)

Kinogeschichte zwischen vier Buchdeckeln: "Kino zum Mitnehmen"

Seit der Erfindung des Kinos und vor jener des Internets gab es Begleittexte zu den jeweiligen Filmen, welche die Zuschauer in gedruckter Form einstimmen, informieren und animieren sollten. Diese Filmprogramme waren zunächst primär reine Texte, bis dann die Zäsur des Tonfilms die Prospekte zunehmend aufwendiger werden ließ, bilderreicher und somit zum Sammlerobjekt. Zu jenen, die der Faszination dieser Primärquelle der Filmgeschichte erlegen sind, gehört der österreichische Filmhistoriker Herbert Wilfinger. Auf Basis seiner eigenen Bestände und der vom Filmarchiv Austria zusammengetragenen Kollektion, die von der Institution selbst als "international vielleicht umfangreichste" bezeichnet wird, hat Wilfinger nun die bedeutendsten Exemplare unter dem sprechenden Titel "Kino zum Mitnehmen" zusammengetragen. In zwei Bänden a 600 bildgewaltigen Seiten entfaltet sich die erste fundierte Gesamtdarstellung zur Geschichte der Film- und Kinoprogramme in Österreich. Und doch weist die Sammlung über die reine Experteninformation hinaus und ist auch ein Dokument der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, ein buntes Kompendium zwischen "Schulmädchenreport" und Alain Resnais, zwischen Stanley Kubrick und "Doktor Schiwago". Es ist eine Geschichte der Werbung mit dem Roten Faden weiblichen Sexappeals und männlicher Kraftmeierei - und schlicht ein äußerst dekoratives Werk für die heimische Bibliothek. (Herbert Wilfinger: "Kino zum Mitnehmen. Filmprogramme in Österreich 1896-2020" in zwei Bänden, Filmarchiv Austria, 1.200 Seiten, 49,90 Euro, ISBN 978-3-902-78181-9)

Gesellschaften in Frauenhand: "Matriarchinnen"

Die Klosterneuburger Fotografin Maria Haas hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit matriarchalen Gesellschaften auseinandergesetzt. Ihre Besuche bei den drei größten matriarchalen Gesellschaften der Welt, den Mosuo im Südwesten Chinas, den Khasi im Nordosten Indiens und den Minangkabau auf Westsumatra in Indonesien, hat sie in eindrucksvollen Fotos dokumentiert. "Dabei lernte ich viele starke Frauen kennen und erlebte ihre Naturverbundenheit, ihren achtvollen Umgang miteinander und ihren Respekt vor den Ahnen", sagt Haas. Matriarchale Gesellschaften seien egalitär, Entscheidungen basierten auf Prinzipien des ökonomischen Ausgleichs und der Solidarität, meint sie und skizziert ein wahrhaft paradiesisches Bild: "Matriarchate sind friedfertige Gesellschaften, Gewalt und Wichtigtuerei sind verpönt. Sämtliche einen Clan oder ein Dorf betreffende Entscheidungen werden im Konsens getroffen und das Gemeinwohl hat einen besonders hohen Stellenwert." (Maria Haas: "Matriarchinnen", Kerber Verlag, 164 Seiten, 45 Euro, ISBN 978-3-7356-0704-1)