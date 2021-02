Neue Bücher - Romane um Morrison, Modotti, Dostojewskij und Rossini

"Orangen für Dostojewskij" von Michael Dangl - "Ich und der Andere" von Jürgen Kaizik - "Sie haben mich nicht gekriegt" von Felix Kucher

Künstler sind beliebte Romanfiguren, mal mehr, mal weniger entfernt von gesicherten biografischen Eckdaten ihrer. Mitunter gibt es sie auch im Doppelpack. Gleich drei Möglichkeiten, zwei prominente Lebenswege miteinander zu verbinden, bieten dieser Tage Neuerscheinungen: Dabei begegnet Dostojewskij dem Komponisten Rossini, werden die Biografien von Tina Modotti und Mary Rosenberg parallel geführt und trifft Jim Morrison einen rätselhaften Unbekannten, den er Hölderlin nennt.

****

Dostojewskij und Rossini in Venedig

Mit viel Fantasie malt sich der Autor ("Rampenflucht", "Schöne Aussicht Nr. 16" u.a.) und Schauspieler (Theater in der Josefstadt, Staatstheater am Gärtnerplatz u.a.) Michael Dangl ein "was wäre gewesen, wenn" aus: Was wäre gewesen, wenn der im Westen noch unbekannte und unübersetzte 40-jährige russische Autor Fjodor M. Dostojewskij bei seinem ersten Venedig-Besuch der 70-jährigen Komponisten-Legende Gioachino Rossini begegnet wäre?

Barocker Genussmensch trifft auf schüchternen, von langer Lagerhaft noch immer gezeichneten Asketen. Dangl zieht alle Register, um den größtmöglichen Gegensätzen die stärkste Anziehungskraft zu verleihen. Dabei sind weniger die Freuden der mediterranen Küche, sondern attraktive junge Frauen und Glücksspiele aller Art am besten geeignet, den Russen vom rechten Weg abzubringen und die in St. Petersburg wartenden privaten und beruflichen Verpflichtungen zu vergessen. Das Abgebot, das Libretto für eine von Rossini geplante Casanova-Oper zu schreiben, scheint auf den ersten Blick jedenfalls verlockend. "Die Geschichte zwischen Dostojewskij und Rossini ist erfunden", gibt Dangl zu. "Aber was mich fasziniert: Niemand wird mir je beweisen können, dass sie nicht doch so stattgefunden hat. Denn begegnen hätten sich die beiden in Venedig können - und ihrer jeweiligen Natur gemäß hätte sich dann ihre Beziehung, durchaus wahrscheinlich, so entwickelt." (Michael Dangl: "Orangen für Dostojewskij", Braumüller Verlag, 480 S., 24 Euro, ISBN 978-3-99200-297-9)

****

Jim Morrison und Hölderlin in Los Angeles

Als Musiker ist der hübsche junge Filmstudent Jim Morrison launisch und unberechenbar. Auftritte mit seiner Band The Doors absolviert er mal mit dem Rücken zum Publikum, mal bricht er einfach ab, mal lässt er unabgesprochen einen Redeschwall los, der zwischen Predigt, Protestschrei und Rezitation schwankt. Alles brodelt, alles schwankt, doch nichts scheint das Richtige zu sein. Ein seltsamer, heruntergekommener Zuhörer bringt eines Abends alles in Bewegung. Er macht Notizen in ein Schulheft und erinnert Morrison an einen Lehrer. Das Gesicht glaubt er aber schon einmal gesehen zu haben, als gezeichnetes Porträt eines Dichters, "der fast sechsunddreißig Jahre lang, angeblich geistig umnachtet, in einem Turm verbracht hatte. Nie allerdings hatte er damit aufgehört, eigensinnige und merkwürdige Gedichte zu schreiben." Hölderlin. Mit der Inspiration durch den toten deutschen Dichter nimmt Jim Morrisons Karriere rasch Fahrt auf.

Jürgen Kaizik, 1950 in Wien geborener Autor, Theater-, Film- und TV-Regisseur, lässt in "Ich und der Andere" die aufgeheizte Atmosphäre der Roaring Sixties wieder auferstehen und verbindet die Geschichte des Hypes um den vergötterten Rockstar mit einer wenig durchschaubaren Kriminal-Story, in der neben Hölderlin geheimnisvolle junge Frauen und über Leichen gehende Finstermänner gewichtige Rollen spielen. Und wer glaubt, dass Jim Morrison tatsächlich im Sommer 1971 in Paris in einer Badewanne ertrunken ist und auf dem Friedhof Père Lachaise begraben wurde, für den hält Kaizik ein überraschendes drittes Kapitel parat. Und verrät im "Bonustrack", er halte es lieber mit Märchen: "Und wenn sie nicht gestorben sind..." Der deutsche Dichter und der US-Rockstar sind einander nie begegnet, können das schon von ihren Lebensdaten her nie sein? Da zuckt der Autor bloß symbolisch mit den Schultern. "Angeblich. Aber was weiß man davon? Wenig." (Jürgen Kaizik: "Ich und der Andere", Braumüller Verlag, 256 S., 22 Euro, ISBN 978-3-99200-293-1)

****

Tina Modotti und Mary S. Rosenberg im revolutionären Kampf

Einen ganz anderen Weg, zwei Biografien in einem Buch miteinander zu verbinden, hat der 1965 in Klagenfurt geborene Autor ("Malcontenta", "Kamnik"), Lehrer und Weinbauer Felix Kucher in seinem neuen Roman "Sie haben mich nicht gekriegt" eingeschlagen, der am Donnerstag online in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien präsentiert wird. Im Zentrum stehen die bekannte italienische Fotografin und Kommunistin Tina Modotti (1896-1942), die im spanischen Bürgerkrieg und in der mexikanischen Revolution gekämpft hatte, und von der manche Aufnahmen Kultstatus erreichten, sowie die in Fürth geborene Buchhändlerin Mary S. Rosenberg (1900-1972), die nach ihrer Emigration in die USA in New York einen auf deutschsprachige Literatur spezialisierten Verlag samt Buchhandlung gründete. Ihre sehr unterschiedlichen Lebenswege verschränkt er in kurzen, schlaglichterartigen Episoden zu einem "Epochenporträt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu einer Geschichte von Rebellion und Beharrlichkeit", wie es in der Verlagswerbung heißt.

So unterschiedlich die Biografien, so gemeinsam war ihre Energie und Beharrlichkeit, ihre antifaschistische Gesinnung. "Welcher Lebensentwurf ist geglückter? Die Revolution zwischen Buchdeckeln oder die mit dem Einsatz von Leib und Leben?" Wohl nur rhetorische Fragen angesichts zweier so ungewöhnlicher Leben. (Felix Kucher: "Sie haben mich nicht gekriegt", Picus Verlag, 504 Seiten, 26 Euro, ISBN: 978-3-7117-2104-4; Online-Buchpräsentation am 25. Februar, 18 Uhr, unter https://www.facebook.com/Literaturgesellschaft/live/)