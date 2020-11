Neue Bücher - Virale Cartoons und ein heiteres Corona-Tagebuch

Internationale und heimische Karikaturen zur Pandemie - Heute Onlinepräsentation von "Die letzte Rolle. Das Corona-Tagebuch der Amalie Kratochwill"

Die herrschende Coronapandemie bringt auch Bewegung in den krisengebeutelten Buchmarkt. Neben zahlreichen Sachbüchern zu den medizinischen Grundlagen und gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sowie einem Anwachsen an dystopischer Thrillerliteratur gibt es zunehmend auch humorige Auseinandersetzungen mit dem Thema. Eine kleine Auswahl an Neuerscheinungen.

****

"Virale Cartoons"

Rotkäppchen bietet dem bösen Wolf im Wald Wein und Kuchen an, denn es darf die kranke Großmutter derzeit nicht besuchen. Oder: Unter den neuesten Designs von "Kunst-Masken" finden sich Entwürfe von Magritte ("Ceci n'est pas un masque"), Banksy (halb geschreddert) und Van Gogh (für bloß ein Ohr). Diese Cartoons von Klaus Puth und Daniel Jokesch sind zwei von zahlreichen Beispielen, zeichnerisch mit der Pandemie umzugehen. Clemens Ettenauer hat "Virale Cartoons" gesammelt und im Holzbaum Verlag herausgegeben.

Gerade im nun beginnenden harten Teil des zweiten Lockdowns sei Lachen gesund, betont der Verlag: "Denn Lachen sorgt für Leichtigkeit, wenn die Last des Lebens wieder mal erdrückend wird. Durch die Lektüre dieser exquisiten Cartoonsammlung gelangst du zurück in einen schwebenden Daseinsmodus sorgloser Heiterkeit. Schwebend und unbeschwert wie kleine Aerosole auf einer illegalen Parkplatzparty."

(C. Ettenauer (Hg.): "Virale Cartoons", Mit Cartoons u.a. von Daniel Jokesch, Greser & Lenz, Katharina Greve, Martin Zak, Miriam Wurster, Uwe Krumbiegel, Holzbaum Verlag, 80 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-902980-92-2)

****

"Pandemische Welt-Schau in Karikaturen"

Gleich über 400 Cartoons und Karikaturen von mehr als 100 Cartoonisten aus über 50 Ländern versammelt ein Buch, das in der kommenden Woche im Salzburger Benevento Verlag erscheint. Corona als globales Thema, auf das nicht nur Regierungen, sondern auch Karikaturisten in aller Welt auf unterschiedliche Weise reagiert haben. Die Folgen sind dennoch häufig ähnlich: gehamstertes Toilettenpapier und endlose Videokonferenzen, verheerende Lockdown-Haarschnitte und verrutschte Atemschutzmasken... Die Beispiele reichen von Italien bis Brasilien und von den USA bis nach Südafrika. Unter dem Titel "Paper.Pen.Pandemic" erscheint auch eine englische Variante. ("Pandemische Welt-Schau in Karikaturen", Benevento Verlag, 280 Seiten, 28 Euro, ISBN: 978-3-71090129-4)

****

"Coronabedingt..."

Für viele Österreicher gehört das Studium der neuen Pammesberger-Karikatur ebenso zur ersten Aufgabe des Tages wie die Lektüre der jüngsten Coronazahlen. Wie praktisch, dass sich diese im "Kurier" nebeneinander finden. Michael Pammesberger hat heuer in unzähligen Zeichnungen dem Virus ein Gesicht gegeben und die meisten anderen Akteure dagegen hinter einer Maske versteckt. Die meisten lassen sich - etwa durch charakteristische Ohren oder Frisuren - ohnedies auch so identifizieren. "Coronabedingt..." hat der Karikaturist seinen heurigen zeichnerischen Jahresrückblick betitelt, und einer der politischen Helden dieses Jahres hat dafür auch selbst zur Feder gegriffen: "Rudi Anschober hat ein Vorwort für mein Buch geschrieben! Hurra! (Hoffentlich hebt es der Verfassungsgerichtshof nicht auf!)" (Michael Pammesberger: "Coronabedingt...", Ueberreuter, 148 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-8000-7757-1)

****

"Die letzte Rolle. Das Corona-Tagebuch der Amalie Kratochwill"

Der Regisseur, Puppenbauer und -spieler Nikolaus Habjan hatte die Figur des grantigen Berti Blockwart geschaffen, um die Geschehnisse rund um die Coronapandemie zu kommentieren. Der Autor und Kabarettist Norbert Peter (bekannt mit dem Duo Peter & Teutscher, später Peter & Tekal), eigentlich studierter Kommunikationswissenschafter und Politologe, hat nun eine 81-jährige Wienerin ersonnen, die in ihrem Tagebuch den ersten Lockdown, den sie in einer kleinen Kabinettwohnung mit Katze und Kanarienvogel verbringt, mit galligem Humor begleitet. "Die letzte Rolle" heißt "Das Corona-Tagebuch der Amalie Kratochwill", das heute, Dienstag, Abend, bei einer Onlinepräsentation aus der Wiener Buchhandlung Seeseiten präsentiert wird.

"Liebes Tagebuch, du wirst es nicht glauben: Es ist so weit! Lockdown! Wegen dem Karona sollen wir uns zu Hause einsperren. Wenn das Mode macht! Ich stelle mir schon vor, wie Wissenschaftler uns erklären werden, dass man mit strenger Isolation auch die Grippe besiegen kann. Und den Schnupfen. Und den Klimawandel. Hausarrest bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag", beginnt das Tagebuch am "Tag 1 der Isolation, 16. März 2020", und fügt hinzu: "Ich habe mir gleich eine Liste mit Ausreden zusammengeschrieben, damit ich jederzeit raus kann." Daraus wird freilich nichts. Aber mit ihrer 95-jährigen Nachbarin, der Frau Gundi, leistet sie anhaltenden Widerstand gegen alle behördlichen Zumutungen und polizeilichen Verweise. Am Tag 46 der Isolation (30. April) freut sie sich wieder auf Gasthausessen und den Besuch im Bezirksmuseum. Und am Ende, am Tag 1 nach der Isolation (1. Mai), liest man dann: "Liebes Tagebuch, jetzt heißt es warten auf die Schutzimpfung." Und fast möchte man hinzufügen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch heute... (Norbert Peter: "Die letzte Rolle. Das Corona-Tagebuch der Amalie Kratochwill", braumüller verlag, 112 Seiten,16 Euro, ISBN 978-3-99200-291-7; Onlinepräsentation aus der Buchhandlung Seeseiten: 17. November, 19 Uhr, www.datescloud.com/)