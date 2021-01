Neue deutsche Regierungsmaschine eingeweiht

Außenminister Maas flog zu Nahost-Gesprächen nach Kairo

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihre Minister haben ein neues Flugzeug für ihre Dienstreisen. Außenminister Heiko Maas startete am Sonntagabend als erster mit dem Airbus A350 nach Kairo, wo er am Montag an Gesprächen zum Nahost-Konflikt teilnimmt. Nach knapp vier Stunden landete der SPD-Politiker mit der passenderweise nach dem früheren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher benannten Maschine sicher in der ägyptischen Hauptstadt.

Der neue Flieger ist nun das Flaggschiff der sogenannten weißen Flotte der deutschen Bundeswehr, die vor allem Mitglieder der Regierung transportiert. Bisher waren die Maschinen von Typ A340 die besten Stücke der Flugbereitschaft der Bundeswehr.

Maas trifft sich in Kairo mit den Außenministern Ägyptens, Jordaniens und Frankreichs, um über eine Wiederbelebung des festgefahrenen Friedensprozesses zwischen Israelis und Palästinensern zu sprechen. Die Vierer-Gruppe war im vergangenen Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gegründet worden, um Bewegung in den seit Jahren festgefahrenen Friedensprozess zu bringen.

Anknüpfen wollen die Minister nun an die von den USA vermittelte Normalisierung der Beziehungen Israels zu inzwischen vier Ländern im Nahen Osten und Nordafrika: Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Sudan und Marokko. "Die letzten Monate haben uns verdeutlicht, dass es im Nahen und Mittleren Osten auch gute Nachrichten gibt", sagte Maas vor seinem Abflug . "Die daraus entstandene Dynamik muss jetzt erhalten und für den Nahostfriedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern genutzt werden."

Es gehe nun darum, welche konkreten Schritte helfen können, Vertrauen zwischen Israel und den Palästinensern aufzubauen und so eine Annäherung und letztlich auch Verhandlungen zu ermöglichen. "Uns ist klar, wie schwierig diese Aufgabe ist", sagte Maas. "Aber auch kleine Schritte aufeinander zu sind wichtig, um ein weiteres Auseinanderdriften zu verhindern."

Die Palästinenser sehen die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den vier Ländern kritisch. Direkte Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern gab es schon seit fast sieben Jahren nicht mehr. Der bisher letzte Versuch war im April 2014 gescheitert - trotz der Vermittlung des damaligen US-Außenministers John Kerry.

Der A350 ist eines der modernsten Verkehrsflugzeuge. Der zweistrahlige Jet hat eine durchschnittliche Reichweite von 15.000 Kilometern. Die deutsche Regierung hat insgesamt drei Flugzeuge des Typs A350-900 bestellt. Wann die anderen beiden ausgeliefert werden ist noch unklar.

Zuvor war es mit deutschen Regierungsmaschinen zu peinlichen Pannen gekommen. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier saß im Vorjahr mit seinem A340 "Theodor Heuss" vorübergehend in Äthiopien fest. Als Grund wurde ein "Druckluftproblem" genannt. Erst mit rund dreistündiger Verspätung konnte Steinmeier schließlich abheben. Kanzlerin Merkel hatte im Dezember 2018 bei der Anreise zum G20-Gipfel in Buenos Aires wegen eines Totalausfalls des Funksystems umkehren müssen. Sie musste auf eine Linienmaschine umsteigen und traf mit einer stark verkleinerten Delegation und erst mit großer Verspätung bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Argentinien ein.