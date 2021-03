Neue Gentechnik-Verfahren - EU-Studie vor Publikation unter Kritik

Umwelt-NGOs sehen zu wenig Transparenz und Einfluss der Biotech-Industrie - Global 2000: Mit dieser Konsultation darf keine Aufweichung des Vorsorgeprinzips gerechtfertigt werden

Eine von der EU-Kommission Ende 2019 in Auftrag gegebene Studie über den Status neuer Gentechniken in Nahrungsmitteln steht schon vor ihrer Publikation im April unter der Kritik der Umweltschutzorganisation Global 2000 und ihrer europäischen Dachorganisation Friends of the Earth Europe. Die Kommission hätte hier ihre eigenen Transparenzrichtlinien missachtet und beim Konsultationsprozess insgesamt versagt, da dieser stark von der Biotech-Industrie beeinflusst gewesen sei.

"Mit dieser Konsultation darf keine Aufweichung des Vorsorgeprinzips für Neue Gentechnik gerechtfertigt werden", fordert Brigitte Reisenberger, Gentechnik-Sprecherin von Global 2000. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten "Lobby-Report" werfen die NGOs der Kommission vor, das Ergebnis bereits im Vorfeld verzerrt zu haben: "Von den über 100 eingeladenen Interessensgruppen waren 74 Prozent Agro-Industrieunternehmen, die Produkte der Neuen Gentechnik ohne strenge Zulassung und Kennzeichnung nach Europa und somit auch in unsere Supermärkte holen wollen", kritisierte Reisenberger die Auswahl.

Doch bereits vor drei Jahren fiel eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs EuGH, der diesem Vorgehen widerspricht: Der EuGH stellte am 25. Juli 2018 fest, dass mit besagten neueren gentechnischen Methoden wie der Genschere CRISPR/Cas9 veränderte Lebewesen und Nutzpflanzen "gentechnisch veränderten Organismen", (GVO) gleich zu stellen sind. Im November 2019 gab es erstmals Befürchtungen von Greenpeace, dass die Kommission im Rahmen der "Farm-to-Fork"-Strategie diese Schutzstandards aufweichen könnte. Damals kündigte die Kommission dann die besagte Studie über den Status dieser Gentechniken an.

Nach ihren Recherchen sehen nun Global 2000 und Friends of the Earth diese Befürchtungen erneut bestätigt, denn neben dem Einfluss der Gentechnik-Industrie sei auch der Fragebogen, der allen Interessensgruppen zugesandt wurde und dessen Beantwortung einen wichtigen Teil der finalen Studie der Kommission darstellen werde, "tendenziös und räumte den vermeintlichen Vorteilen der Neuen Gentechnik einen unverhältnismäßig großen Raum ein", lautete die NGO-Kritik

Fragen zu Gefahren und Gesundheit seien nur marginal gehalten, nur drei von 29 hätten demnach Sicherheitsaspekte und Risiken zum Inhalt, während sieben auf potenzielle Vorteile der Neuen Gentechnik abgezielt hätten. Auch habe die EU-Kommission ihre eigenen Transparenzrichtlinien missachtet, denn anstatt unverzüglich alle Beantwortungen der Konsultation zu veröffentlichen, soll dies erst mit der fertigen Studie passieren. Die beiden NGO treten dafür ein, dass die EU die Ergebnisse der Stakeholder-Befragung sofort transparent machen soll, damit auch Feedback anderer Interessensgruppe ermöglicht werde. Die EU-Gentechnikgesetzgebung samt Vorsorgeprinzip habe für die Neue Gentechnik zu gelten, die fehlgeleitete Konsultation dürfe keine Grundlage dafür sein, die EU-Gentechnikrichtlinie aufzuweichen.

Vom österreichischen Gesundheitsministerium erwarte man, sich auf EU-Ebene klar für die Umsetzung des EuGH-Urteils auszusprechen. "LandwirtInnen und KonsumentInnen würden damit jegliche Transparenz und Wahlfreiheit verlieren", wenn dies nicht geschehe. "Ohne grundlegende Sicherheitsprüfungen, könnten neue GVOs eine verehrende Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und unsere Ökosysteme haben", warnte Reisenberger zudem. So sagte die Expertin im Gespräch mit der APA, dass nach einem Schnitt mit Genschere CRISPR/Cas9 noch keine Studien vorliegen, wie die so veränderten Arten dann in der Natur interagieren.