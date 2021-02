Neue italienische Regierung von Mario Draghi wird vereidigt

Kabinett besteht aus 15 Politikern und acht Fachleuten

In Italien wird am Samstag (12.00 Uhr) das neue Kabinett vereidigt. Der designierte Ministerpräsident Mario Draghi hat erst am Freitagabend die Ministerliste vorgestellt. Die neue Regierungsmannschaft besteht aus 23 Mitgliedern - 15 Politikern und acht Fachleuten. Damit wurden nach dem Sturz der Regierung von Giuseppe Conte vor zweieinhalb Wochen Neuwahlen in Italien abgewendet.

Zum neuen Wirtschaftsminister rückt der Generaldirektor der Notenbank, Daniele Franco, auf. Außenminister bleibt der Ex-Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio. Auch die parteilose Innenministerin Luciana Lamorgese bleibt im Amt. Sieben Minister wurden von der Vorgängerregierung Conte bestätigt. Die populistische Fünf Sterne-Regierung stellt vier Minister, Sozialdemokraten (PD/Partito Democratico), Lega und Forza Italia jeweils drei, Italia Viva von Ex-Premier Matteo Renzi und die Linkspartei Liberi e uguali (Leu/Gleich und Frei) jeweils einen.

Die neue Regierung muss sich dann noch einer Vertrauensabstimmung in beiden Kammern des Parlaments stellen. Einen Termin dafür gab es jedoch nicht. Erwartet wird, dass Abgeordnetenkammer und Senat Anfang kommender Woche über die neue Regierung abstimmen werden.

Italien ist seit fast einem Monat inmitten der Corona-Krise und einer schweren Rezession ohne voll funktionsfähige Regierung. Ministerpräsident Conte, der an der Spitze von zwei Kabinetten Italien seit Juni 2018 regierugn hatte, hatte seinen Rücktritt erklärt, nachdem die von ihm angeführte Mitte-Links-Koalition am Streit um die Verwendung der Corona-Hilfsgelder der Europäischen Union zerbrochen war. Staatspräsident Mattarella hatte Draghi daraufhin vergangene Woche mit der Bildung einer Einheitsregierung beauftragt.