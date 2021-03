Neue Kennzahl soll messen, wie "grün" eine Bank ist

Brüssel genehmigte Finanzspritze für marode Bank of Ireland Die EU-Kommission hat grünes Licht für eine staatliche Kapitalspritze von 5,35 Milliarden Euro für die marode Bank of Ireland gegeben. Die obersten Wettbewerbshüter Europas genehmigten am Dienstag den zweiten Umstrukturierungsplan für die Bank endgültig, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.