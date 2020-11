Neue Leitung und Inszenierung bei Passionsspielen Thiersee 2022

Neuinszenierung mit aktualisierter Textfassung - Passion soll "zukunftsweisend" erzählt werden - Alter Stücktext hat fast 100 Jahre gehalten

Eine Neuinszenierung der Passion von Regisseur Norbert Mladek soll den Leidensweg Jesu bei den Passionsspielen im Tiroler Thiersee 2022 zeitgemäß zeigen – mit einer aktualisierten Textfassung des Südtiroler Schriftstellers Toni Bernhart und Neukompositionen von Kapellmeister Josef Pirchmoser. Der alte Stücktext hat fast 100 Jahre lang gehalten. "Neu wird der Text, neu wird die Szenerie, neu wird auch die Musik", versprach Passionsspielvereins-Obmann Johann Kröll.

"Für mich ist das eine große Aufgabe, die man nur einmal im Leben macht. Eine Passion zu inszenieren ist immer auch eine Verpflichtung, weil so viele Leute dahinterstehen", betonte Regisseur Norbert Mladek. Die Passionsspiele in dem Ort im Bezirk Kufstein werden alle sechs Jahre aufgeführt. In der Vergangenheit versammelten sich bis zu 250 Laiendarsteller auf der Bühne des Passionsspielhauses in Thiersee. Eine ähnlich große Besetzung plane man auch für die nächste Spielzeit, so Mladek. "Ich stehe zeitlich unbegrenzt zur Verfügung", erklärte der Innsbrucker Theatermacher.

Die Neufassung des Textes wurde vom Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Bernhart verfasst. Sie wird den alten Stücktext von Jakobus Reimer ablösen, der 1923 uraufgeführt wurde. "Der Text meines Vorgängers hat fast 100 Jahre lang gehalten. Es kommt sehr selten vor, dass dieser ausgetauscht wird. Ich habe also Glück und bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort", erklärte der gebürtige Südtiroler. Die Frage, was eine Passion sei, werde zu jeder Zeit anders beantwortet. Bernhart will die Geschichte jedenfalls zukunftsweisend erzählen: "Entscheidungen, die jetzt in Thiersee fallen, werden über Generationen hinaus wirksam sein. Vielleicht bin ich schon längst nicht mehr am Leben, wenn mein Text noch immer gespielt wird – dieser Gedanke ist sehr anrührend für mich."

Der Kapellmeister aus Hinterthiersee, Josef Pirchmoser, hat schon 2016 für die musikalische Begleitung der Theaterproduktion gesorgt. Er wird auch für 2022 die Neukomposition übernehmen: "Die Musik ist ein wesentlicher Bestandteil der Passion. Das Schöne ist, dass ich mit dem Schriftsteller parallel arbeiten kann. Wir tauschen uns aus und lassen etwas Neues entstehen", erklärte der Komponist.

Die Passionsspiele Thiersee blicken auf eine über 200-jährige Geschichte zurück. Um die drohende Kriegsgefahr abzuwenden, gelobten die Thierseer im Jahr 1799, in der Fastenzeit das Spiel vom Leiden und Sterben Christi aufzuführen.