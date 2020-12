Neue "Migrantenkarawane" in Honduras Richtung USA gestartet

Hunderte Migranten vorerst an der Grenze zu Guatemala gestoppt

Nach zwei verheerenden Wirbelstürmen haben sich in Honduras mehrere Hundert Menschen zu einer sogenannten Migrantenkarawane zusammengeschlossen. Mindestens 300 Menschen brachen nach Schätzungen örtlicher Medien am Mittwochabend (Ortszeit) in der Stadt San Pedro Sula mit dem Ziel USA auf. Am Donnerstag wurden sie noch vor der Grenze zu Guatemala gestoppt, wie die Migrationsbehörde des Nachbarlandes mitteilte.

Den Migranten sei erklärt worden, dass sie ohne negativen Coronavirus-Test nicht die Grenze würden überqueren können, sagte ein Polizeisprecher dem honduranischen Sender Radio Progreso. In Guatemala war Anfang Oktober die erste "Karawane" seit Ausbruch der Corona-Pandemie gestoppt worden. Tausende wurden zurück nach Honduras geschickt.

Vor etwa einem Jahr waren mehrere "Karawanen" bis zur Südgrenze der USA gelangt. Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump traf seitdem mit Guatemala, Honduras und El Salvador Vereinbarungen, mit denen die drei Länder zu sicheren Drittstaaten erklärt wurden. Migranten auf dem Weg in die USA müssen demnach, wenn sie eines dieser Länder betreten, dort Asyl beantragen. Andernfalls können sie dorthin zurückgeschickt werden, wenn sie die Vereinigten Staaten erreichen.

Die meisten der Zehntausenden Migranten, die jeden Monat unerlaubt die US-Grenze mit Mexiko überqueren, stammen aus einem der drei Länder. Gewalt und Armut sind dort weit verbreitet. Hinzu kommt, dass die beiden starken Hurrikans "Eta" und "Iota" im November große Teile Mittelamerikas getroffen haben. Einige Gebiete stehen immer noch unter Wasser. Allein in Honduras starben etwa 90 Menschen. Mehr als ein Drittel der rund zehn Millionen Einwohner war von den Schäden betroffen. Zehntausende verloren ihr Zuhause.