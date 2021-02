Neue Nightjets sollen Gusto auf Reisen durch die Nacht verstärken

ÖBB und europäische Partner-Bahnen bauen auf anhaltendes Revival des nächtlichen Reisens - Matthä: Der Erfolg gibt uns Recht - Siemens steht bereit - (Von Philip Stotter/APA) - BILD VIDEO

Das Reisen mit Nachtzügen hat vor der Corona-Pandemie aus vielen Gründen ein Revival erlebt. Die ÖBB und andere europäische Partner-Eisenbahnen gehen davon aus, dass diese Renaissance danach weitergeht. Sie haben erst kürzlich neue Verbindungen angekündigt. Um diese zu bewerkstelligen, braucht es aber auch neue Züge - und nun haben die ÖBB mit Siemens ihre neuen Nachtzuggarnituren aus Wien-Simmering präsentiert - weiter in nachtblau, aber künftig auch mit Sternderl-Design.

19 sogenannte ÖBB-Nightjet-Linien gibt es derzeit, bis 2024 sollen es 26 werden. Dafür kommen jetzt schrittweise 13 neue Nightjets mit je sieben Waggons dazu, von denen heute erstmals das Außendesign gezeigt wurde. Neu verhandelt wird über den Kauf von 20 weiteren reinen Nachtzügen mit je sieben Waggons aus dieser neuen Baureihe. 500 Mio. Euro stehen dafür bereit. Insgesamt gibt es einen Rahmenvertrag über 70 Züge (nicht nur Nachtzüge), sagte ein Siemens-Österreich-Sprecher bei der Zugpräsentation am Dienstag zur APA.

"Bei der Produktion von Zügen - noch dazu mit so schönen Sternen drauf - da geht mir das Herz auf. Vor allem auch, weil die Wertschöpfung in Österreich geschieht", sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä vor coronabedingt nur wenigen geladenen Gästen, die alle negativ aufs Virus getestet waren und FFP2-Masken trugen.

Seit man die ehemaligen Nachtzüge der Deutschen Bahn (DB) übernommen habe, wisse man auch, dass auch neues Zugmaterial beschafft werden müsse, sagte Matthä. "Die Marke Nightjet gibt es nun seit vier Jahren. Der Erfolg gibt uns Recht. Etwas Glück gehört natürlich auch dazu." In Kooperation mit der DB, den Schweizer Bahnen (SBB) und der französischen Staatsbahn (SNCF) sollen nun bis 2024 insgesamt 26 Nachtzugverbindungen entstehen - und die ÖBB führen die Marke und beschaffen die Fahrzeuge.

Mit den neuen Zügen soll es hochmodern und doch auch mit österreichischer Gastfreundschaft quer durch Europa gehen, so Matthä. Was heute noch fehlte, war allerdings das neue Interieur, das erst präsentiert wird. Glaubt man den Verantwortlichen, so soll es praktisch alle Stückerln spielen - WLAN wird obligatorisch, vor allem wird auch das barrierefreie Reisen über Nacht möglich.

Die Nightjets der neuen Generation, die sich ab Ende 2022 die Nächte um die Ohren brausen sollen, bestehen aus zwei Sitzwagen, drei Liegewagen und zwei Schlafwagen. Bei der Gestaltung verbindet sich modernes Design mit Komfort. Im neuen Liegewagenkonzept bieten zusätzliche Minisuiten für Alleinreisende mehr Privatsphäre als bisher. Im Schlafwagen soll das Reisen noch bequemer werden, denn zukünftig verfügen die Standard- und Deluxe-Abteile über eine eigene Toilette sowie eine Duschmöglichkeit. Die bisher gewohnten Abteile wird es im neuen Design weiterhin geben.

"Bei diesem Produkt ist zweifelsfrei der Bedarf gegeben - und wir können in Österreich bauen", sagte der Generaldirektor der Siemens Österreich AG, Wolfgang Hesoun, im Gespräch mit der APA. "Die ÖBB sind ein ganz wichtiger Kunde. Solche Aufträge helfen, die Qualität, die Österreich als Produktionsstandort auszeichnet, auch mit Themen unterlegen zu können."

500 Mio. Euro werden in den nächsten Jahren in Nachtzüge investiert, kündigte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) an. ÖBB und Bund sind sich darüber einig, mit Siemens wird verhandelt. "Ich habe einen Kugelschreiber eingesteckt", bot sich Siemens-Mobility-CEO Michael Peter noch bei der Präsentation mit einem Augenzwinkern an. Solch einen Auftrag will man sich offensichtlich nicht entgehen lassen.

Gewessler will mit der Investition in neues Nachtzugmaterial dafür sorgen, dass Österreich bei diesem Thema seine Vorreiterrolle in Europa behält. Wien hat die meisten Nachtzugverbindungen Europas - zumindest wenn der Verkehr wieder rollt, derzeit fahren nämlich keine internationalen Nachtzüge. Vor allem sollten Zugfahrten künftig Kurzstrecken- und Ultrakurzstreckenflüge ersetzen, fordert die grüne Politikerin. Sie wird nicht müde zu betonen, dass der Verkehr das Sorgenkind in Österreichs Klimabilanz ist. "Der öffentliche Verkehr muss die bequemste und einfachste Möglichkeit sein, mobil zu sein."

Der aktuelle Auftrag hilft, das 1.200 köpfige Siemens-Team in Wien-Simmering auszulasten, neue Arbeitskräfte braucht es dafür nicht. Noch heuer werden aber 35 Lehrlinge aufgenommen. 20 weitere sucht Siemens in Graz. Das dortige Werk ist auch beim Nightjet-Bau für den Schlüsselkunden ÖBB involviert.