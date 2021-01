Neue Ö1-Reihe: Klien-Brüder unterziehen Neue Musik einem "Härtetest"

Volkmar und Peter Klien widmen sich ab 20. Jänner zeitgenössischen Klängen aus unterschiedlichen Perspektiven

Was haben ein Komiker und ein Komponist gemein? Sie betrachten "Neue Musik im Härtetest". So nennt sich nämlich eine neue Ö1-Reihe, für die die Brüder Peter und Volkmar Klien Werke der Neuen Musik vorstellen. Ab 20. Jänner gibt es ihre Eindrücke immer mittwochs in den Sendungen "Des Cis" (11.30 Uhr) und "Zeit-Ton Magazin" (23.03 Uhr) zu hören, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

Dabei sind höchst unterschiedliche Zugänge des Brüderpaars zu erwarten. "Das ist ganz lustig zum Zuhören. Verkehrsunfall in einer Gänsefarm. Und ganz hinten fährt ein Dampfschiff weg und tutet. Diese Gänsefarm muss also am Meer liegen." So beschreibt Peter Klien, bekannt als "Reporter ohne Grenzen" und durch seine Late-Night-Show "Gute Nacht Österreich", beispielsweise seine Höreindrücke.

Bruder Volkmar hat als zeitgenössischer Komponist naturgemäß einen anderen Zugang und nähert sich den Stücken aus fachlicher Perspektive. Wobei es für ihn in erster Linie nicht um ein klassisches Erklären des Gehörten geht. "Ich bin im Zweifel, was Musikvermittlung angeht", so Volkmar Klien. "Was immer wieder hilft, ist, die Sache von einem imaginierten Sockel zu stoßen. Wenn jemand sagt: Entspann dich, hör einfach zu."

Durch diese Gegensätzlichkeit soll die neue Reihe auch Fragen beantworten, "die sich viele schon immer heimlich gestellt haben, wenn sie zeitgenössische Musik gehört haben", heißt es in der Aussendung. Am Ende vergeben die Kliens dann Härtegrade für die Werke - von eins bis zehn. In den ersten Folgen Helmut Lachenmann, Eliane Radigue, György Ligeti und Pauline Oliveros dieser strengen Beurteilung unterzogen.