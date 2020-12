Neue Ombudsstelle für Pensionskassen startet

Pensionskasse bleibt erster Ansprechpartner - Kunden können noch offene Fragen und Probleme dann bei der ab sofort tätigen Ombudsstelle prüfen lassen

Für Kunden von Pensionskassen gibt es nun eine neue unabhängige Ombudsstelle. Sie wurde vom Pensionskassen-Fachverband eingerichtet. Ombudsmann ist der pensionierte Jurist Ernst Klicka, der zuvor 35 Jahre lang bei Unilever sowie Vorstand einer betrieblichen Pensionskasse und zuletzt Geschäftsführer des Markenartikel-Verbandes war. An die neue Ombudsstelle können sich die Kunden wenden, wenn sie Fragen oder Probleme mit ihrer Pensionskasse nicht klären konnten.

Ziel ist es, gemeinsam zu einer befriedigenden Lösung zu kommen. Ein Verfahren vor der ab sofort tätigen Schiedsstelle ist kostenlos. Die Pensionskasse bleibt auf jeden Fall erster Ansprechpartner. Ist ein Fall bereits bei Gericht, kann man sich nicht mehr an die Ombudsstelle wenden. Erreichen könne man die Ombudsstelle über alle klassischen Kommunikationskanäle, von der Fachverband-Homepage übers Telefon bis zum Postweg, so Fachverband-Obmann Andreas Zakostelsky heute in einem Online-Pressegespräch.

Er betonte die Transparenz, die Pensionskassen seien so etwas wie der "Transparenzweltmeister". So würden sie von Aktuaren, unabhängigen Wirtschaftsprüfern und der Finanzmarktaufsicht geprüft und seien eine der wenigen Branchen, die vierteljährlich die Performance bekannt gebe. Herzstück sei die jährliche individuelle Kontoinformation, die gesetzlich normiert und auch ein bisschen umfangreich sei.

Zu den Gründen für die Einrichtung der Ombudsstelle sagte Zakostelsky, es sei keinesfalls so, dass es großen Druck gegeben habe, sondern die Pensionskassen wollten auch herzeigen, dass sie offen und transparent seien. Wenn eine unabhängige Stelle bei Dissonanzen eingreife oder etwas bestätige, sei das wichtig fürs Wohlfühlen. Häufige Themen bei den Kunden seien etwa, wie sich Rechnungszins, die Performance und versicherungsmathematische Dinge auswirken und auch Fragen zur Veranlagung.

Derzeit hat fast als eine Million Menschen Anspruch auf eine Pensionskassen-Firmenpension. Das veranlagte Vermögen liegt bei rund 25 Mrd. Euro.