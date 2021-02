Neue Regierung in Italien gebildet - Vereidigung am Samstag

Technisch-politisches Kabinett unter Leitung des ehemaligen EZB-Chef Draghi

Die neue italienische Regierung unter dem designierten Ministerpräsident Mario Draghi steht. Der 73-jährige Draghi, Ex-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), informierte Staatschef Sergio Mattarella am Freitagabend in Rom über die Ministerliste. Die Namen sollen demnächst von Draghi offiziell bekanntgegeben werden. Die Vereidigung findet am Samstag um 12.00 Uhr statt, teilte der Generalsekretär im Quirinal, dem Sitz des Präsidenten, Ugo Zampetti, mit.

Der Ökonom Draghi hatte am 3. Februar von Mattarella im Quirinalspalast den Auftrag bekommen, eine Mehrheit für eine neue Regierung unter seiner Führung zu suchen. Er hatte zunächst nur unter Vorbehalt zugesagt. Die bisherige Mitte-Links-Koalition unter Giuseppe Conte war Mitte Jänner zerbrochen. Wenig später trat Conte zurück.

Erwartet wird, dass ein umfangreiches Parteienspektrum die Regierung um Draghi unterstützen wird. Dieses soll alle im Parlament vertretenen Parteien mit Ausnahme der Rechtskraft "Fratelli d Italia" (FdI/Brüder Italiens) integrieren. Draghis neues Kabinett wird sich sehr wahrscheinlich Anfang nächster Woche der Vertrauensabstimmung in Senat und Abgeordnetenkammer unterziehen.