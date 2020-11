Neue Regierung in Montenegro gebildet - Erstmals seit 1991 ohne DPS

In Montenegro ist eine neue Regierung gebildet worden. Sie ist die erste seit 1991, in der die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Präsident Milo Djukanovic nicht vertreten ist. Der designierte Ministerpräsident Zdravko Krivokapic, selbst ein Neuling in der Politik, präsentierte die Zusammensetzung seiner Regierung der Öffentlichkeit am Donnerstagabend in einer Videoansprache.

Bevor Krivokapic sein Regierungsprogramm und die Regierung auch im Parlament vorstellt, sollen sich dazu auch noch die Chefs der drei Koalitionspartner, der Demokratischen Front, der Koalition "Schwarz auf Weiß" und der Bewegung URA äußern, die die Parlamentswahlen Ende August mit 41 von 81 Mandaten gemeinsam knapp gewonnen haben.

Die neue Regierung soll nach Wunsch des Ministerpräsidenten größtenteils aus Experten bestehen. Von den Spitzenpolitikern der Siegerparteien erhielt nur der URA-Chef Dritan Abazovic einen Ministerposten, was womöglich noch für Meinungsunterschiede unter den Koalitionspartnern sorgen wird.

Wie Krivokapic ankündigte, sollen Wirtschaft und Finanzen sowie die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität im Vordergrund stehen. Die neue Regierung soll auch wesentlich kleiner als die bisherige sein und anstelle von 22 nur zwölf Minister haben.

Die proserbische Demokratische Front hat 27 Mandate im Parlament, die Koalition "Schwarz auf Weiß" des Parlamentspräsidenten Aleksa Becic zehn und die URA vier Parlamentssitze. Die bisher regierende DPS bleibt mit 30 Mandaten weiterhin die größte politische Einzelkraft im kleinen Adriastaat.