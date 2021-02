Neue Registrierungsphase für palästinensische Wahlen begonnen

Vorsitzender der Wahlkommission: Bisher 2,4 Millionen Wähler erfasst

Die Palästinenser können sich seit Mittwoch in speziellen Zentren für die geplanten Parlaments- und Präsidentenwahlen registrieren lassen. Die 80 Einrichtungen stünden für die kommenden sieben Tage in Schulen im Westjordanland und im Gazastreifen bereit, teilte der Vorsitzende der Wahlkommission, Hanna Nasir, mit. Nach seinen Angaben wurden bisher 2,4 Millionen Wähler erfasst - etwa 85 Prozent aller Abstimmungsberechtigten. Eine Online-Registrierung war schon zuvor möglich.

Im Westjordanland leben etwa vier Millionen Menschen, im Gazastreifen rund 2,3 Millionen. Dem Beginn der neuen Registrierungsphase gingen zweitägige Beratungen von 14 Palästinenser-Gruppen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo voraus. Dabei verständigten sie sich darauf, an dem Wahlfahrplan festzuhalten. An den Gesprächen nahmen unter anderem Vertreter der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und der gemäßigteren Fatah von Präsident Mahmoud Abbas teil.

Fatah und Hamas - die größten Palästinenser-Organisationen - waren in den vergangenen Jahren erbitterte Rivalen, im Jahr 2020 nahmen sie erneut Versöhnungsgespräche auf. Dazu beigetragen hatten unter anderem Annäherungsabkommen Israels mit arabischen Ländern. Frühere Versöhnungsversuche waren allesamt gescheitert. Daher war der Ausgang der Gespräche in Kairo mit Spannung erwartet worden.

In einem Mitte Jänner veröffentlichten Dekret hatte Abbas eine Parlamentswahl für den 22. Mai und eine Präsidentenwahl für den 31. Juli angekündigt. Die bisher letzte Präsidentenwahl war 2005, die letzte Parlamentswahl 2006 gewesen.

Wahlen waren in den vergangenen Jahren mehrfach geplant gewesen - allerdings wurde nie ein Präsidentendekret unterzeichnet. Eine für Ende 2019 geplante Abstimmung machte Abbas abhängig von Israels Erlaubnis, diese auch in Ost-Jerusalem abzuhalten. Diese wurde nie erteilt. Die nun geplanten Wahlen sollen nach dem Willen der Palästinenser auch in Ost-Jerusalem abgehalten werden.