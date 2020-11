Neue Verordnung soll vor natürlich vorkommendem Radon schützen

Umweltministerium warnt vor radioaktivem Edelgas als Gesundheitsrisiko

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat dieser Tage eine neue Radonschutzverordnung erlassen, mit der in Verbindung mit dem Strahlenschutzgesetz die Bevölkerung vor dem natürlich vorkommenden Edelgas geschützt werden soll. Die Verordnung legt für ganz Österreich Radonschutz- und Radonvorsorgegebiete fest, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Dort werde durch landesgesetzliche Regelungen mit einer radondichten Bauweise nachhaltig für mehr Sicherheit gesorgt.

Radon kann sich aufgrund der Geologie in ganz Österreich im Gestein und im Boden bilden, so das Umweltministerium. Im Freien verflüchtigt sich das geruchlose Edelgas sofort. Allerdings kann es sich durch Risse oder andere undichte Stellen im Fundament in Häusern ansammeln. "Erhöhte Radonwerte können durch einfache und kostengünstige Maßnahmen effektiv reduziert werden. Der erste Schritt dazu ist eine Messung der Radonkonzentration", erläuterte Gewessler. Das Ministerium stelle auf radon.gv.at Antworten auf häufige Fragen bereit und ergänzt dieses Angebot durch die Radon-Infoline der Österreichischen Fachstelle für Radon in der AGES.

Radon in Innenräumen ist laut WHO die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Als Richtschnur für eine erhöhte Konzentration in Innenräumen wurde gemäß europäischen Vorgaben ein Wert von 300 Becquerel pro Kubikmeter festgelegt. "Eine mehrjährige österreichweite Messkampagne hat uns gezeigt, in welchen Gemeinden eine erhöhte Radonkonzentration in Innenräumen am wahrscheinlichsten ist. Diese Gemeinden haben wir als Radonschutzgebiet festgelegt", sagte Gewessler. Damit sei die Verpflichtung der Arbeitgeber verbunden, einfache und kostengünstige Messungen an Arbeitsplätzen im Erd- und Kellergeschoß durchführen zu lassen. Die Radonschutzverordnung ist am 10. November 2020 in Kraft getreten.

