Neue Wege der medialen Konzertvermittlung im Hause styriarte

Intendant Mathis Huber will Projekte mehrfach nutzen - Aufzeichnung von Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung"

Das Haus styriarte, das außer dem Sommerfestival auch noch das Große Orchester recreation, das Osterfestival Pslam sowie kleinere Formate im Angebot hat, möchte in Bezug auf die Musikvermittlung neue Wege gehen. Die coronabedingten Einschränkungen im Konzertbetrieb hätten neue Ideen entstehen lassen, die "ein breites Feld auftun für das Wunder der Kunst", wie sich Intendant Mathis Huber am Sonntag bei einer Konzertaufzeichnung in Graz euphorisch äußerte.

In der Helmut List-Halle wurde Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" mit dem Orchester recreation unter der Leitung von Mei-Ann Chen gespielt und aufgenommen. Doch zuvor erläuterte Huber seine Pläne für die nahe und ferne Zukunft in Bezug auf den Konzertbetrieb. "Sie treffen keinen Verzweifelten, sondern einen Begeisterten", betonte der Intendant. Derzeit seien die Veranstalter "gut gestützt vom Programm der Bundesregierung", da die Umsatzersatzleistungen es ermöglichen würden, alles, was machbar ist, aufzuzeichnen.

Die Orchestermusikerinnen und -musiker konnten daher in dem Umfang beschäftigt werden, wie es bei normalem Konzertbetrieb gewesen wäre, führte Huber aus. Dazu komme auch noch der Hilfsfonds, in den durch nicht refundierte Karten - viele Zuschauer verzichteten auf eine Rückerstattung zugunsten der Künstler - in kürzester Zeit 140.000 Euro geflossen waren.

Mit den staatlichen Hilfsgeldern könne man den Saal und die Technik zahlen und so die Konzerte dem Publikum zugänglich machen, was keineswegs nur eine Notlösung sei. "Das wird in Zukunft immer interessanter werden", meinte Huber. Es gehe darum, etwas nicht nur abzufilmen, sondern mehrfach zu verwenden. Ein analoges Konzert könne man genauso aufnehmen und digital verbreiten, es könne auch als Schulprojekt eingesetzt werden, auch die Möglichkeiten von Podcasts möchte der Veranstalter nützen. Man habe immer gedacht, der Punkt, wo sich Publikum und Kunst treffen würden, sei der Konzertsaal, aber das sei überaltert. "Das Haus styriarte soll sich vom analogen Veranstalter zum Medienhaus wandeln", wünschte sich Huber für die Zukunft.

Eines der Aufzeichnungsprojekte fand am Sonntagnachmittag statt. Die Helmut List-Halle wurde für das Mussorgsky-Konzert abgeteilt und alle Wände mit schwarzen Vorhängen verkleidet. Über dem Orchester an der Wand befanden sich leere gelbe Bilderrahmen, wodurch ein schlichter, aber effektvoller Raum entstand. Das plakative, durch schillernde Instrumentenvarianten bestechende Werk wurde von Mei-Ann Chen mit all seiner lauten Pracht dargeboten, das Orchester zeigte auch in der ungewohnten Situation Spannung und Spielfreude. Zu sehen ist dieses Konzert ab 21. Februar auf www.styriarte.com und auf youtube.