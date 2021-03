neuebuehnevillach streamt Aufführungen von Turrini-Stück

Premiere von "Gemeinsam ist Alzheimer schöner" am 19. März

Trotz Corona-Maßnahmen wird die neuebuehne in Villach bespielt - für Freitag, den 19. März, ist die nächste Premiere geplant. Unter Regie von Manfred Lukas-Luderer wird das Stück "Gemeinsam ist Alzheimer schöner" von Peter Turrini aufgeführt. Wegen der derzeitigen Situation ohne Saalpublikum, die Vorstellungen - insgesamt neun Termine bis Anfang Mai - werden über die Webseite des Theaters gestreamt.

"Wenn Sie nicht zu uns kommen können, kommen wir eben zu Ihnen", lautet das pandemiebedingte Motto der Theatermacher. Pro Livestream-Termin verzeichne man im Schnitt 150 Zuschauer, die sich ein Ticket um fünf Euro pro Person leisten. Die Übertragungen finden auf www.neuebuehnevillach.at/streaming statt. So auch ab 19. März Turrinis Stück über ein Ehepaar in einer Seniorenresidenz: "Anders als der Titel es vermuten lässt, geht es an diesem Abend nicht ums Vergessen, sondern das Wiederholen und Erinnern", verspricht die neuebuehenvillach in einer Aussendung.