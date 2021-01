Neuer Anlauf zur Überwindung der Teilung Zyperns Anfang März

Im Jahr 2017 waren die UN-Bemühungen zur Überwindung des Konflikts hauptsächlich an der Frage des Abzugs von rund 35.000 türkischen Soldaten aus dem Norden der Insel gescheitert

Die Vereinten Nationen (UN) werden Anfang März neue Gespräche zur Überwindung der seit 1974 andauernden Teilung Zyperns in die Wege leiten. An den Gesprächen sollen neben den politischen Führern der türkischen und griechischen Zyprioten, Ersin Tatar und Nikos Anastasiades, auch die drei Garantiemächte der Inselrepublik teilnehmen: Großbritannien, die Türkei und Griechenland.

Dies sagte am Dienstag der zypriotische Außenminister Nikos Christodoulides der staatlichen zypriotischen Nachrichtenagentur CNA. Die Gespräche sollen seinen Worten nach in New York stattfinden.

Die Vermittlungen werden erschwert, weil die nur von der Türkei anerkannte Türkische Republik Nordzyprioten seit einigen Wochen erste Schritte zur Besiedlung des Stadtteils Varosha (türkisch: Maras) in der einstigen Touristenstadt Famagusta unternimmt. Varosha mit seinem kilometerlangen Sandstrand war 1974 von den griechisch-zypriotischen Einwohnern verlassen worden, als türkische Truppen anrückten. Die UN fordern seitdem die Rückgabe des Stadtteils an seine ehemaligen Einwohner.

Positiv auf die Bemühungen der UN wirken dagegen die Sondierungsgespräche, die Griechenland und die Türkei am Montag aufgenommen hatten. Die sogenannten "Mutterstaaten" der beiden Volksgruppen Zyperns versuchen, ihre Streitigkeiten um mögliche Energievorkommen unter dem Meeresboden der Ägäis und im Mittelmeer beizulegen.

Im Jahr 2017 waren die UN-Bemühungen zur Überwindung des Konflikts hauptsächlich an der Frage des Abzugs von rund 35.000 türkischen Soldaten aus dem Norden der Insel gescheitert.