Neuer Commerzbank-Chef treibt Umbau voran

Commerzbank hat Milliarden an deutschen Staat überwiesen Die Commerzbank ist seit Mittwoch die ersten 6,7 Mrd. Euro an Staatshilfen los. Der Bankenrettungsfonds SoFFin ist damit noch mit 9,5 Mrd. Euro in Form von Stillen Einlagen an der Commerzbank beteiligt, die er mit insgesamt 18,2 Mrd. Euro nach der Übernahme der Dresdner Bank gerettet hatte. Zudem hält er direkt 25 Prozent plus eine Aktie. Das Paket war am Donnerstag fast 2,8 Mrd. Euro wert.