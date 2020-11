Neuer Innenminister in Estland

Bisheriger Innenminister trat wegen seiner Aussagen zur US-Präsidentenwahl zurück

Alar Laneman von der rechtspopulistischen Estnischen Konservativen Volkspartei (EKRE) ist Nachfolger des wegen seiner Aussagen zur US-Präsidentenwahl zurückgetretenen Innenministers Mart Helme. Laneman legte am Mittwoch im Parlament in Tallinn den Amtseid ab, nachdem er von Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid ernannt worden war. Der 58 Jahre alte Politiker folgt auf seinen Parteikollegen Helme, der Anfang vergangener Woche das Amt niedergelegt hatte.

Helme hatte gemeinsam mit seinem Sohn und Finanzminister Martin Helme in einer Rundfunksendung die Legitimität der Abstimmung in den USA angezweifelt. Der langjährige EKRE-Chef äußerte sich zudem abwertend über Joe Biden, der ein "korrupter Charakter" sei. Staatschefin Kaljulaid verurteilte die Äußerungen als "Angriff auf die estnische Demokratie und Sicherheit", Regierungschef Jüri Ratas nannte die Aussagen seiner Koalitionspartner "absurd". Die EU-kritische EKRE gehört seit einem Rechtsruck bei der Wahl im Frühjahr 2019 der estnischen Regierung an.