Neuer Kultur-Lockdown für Schröder "traurig, aber notwendig"

Albertina-Generaldirektor: "Gesundheit geht vor" - Museum denkt über eigene Testinfrastruktur nach - Finanzielle Kompensation in kommenden Wochen Thema

Als "traurig, aber notwendig", hat Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder in einer ersten Reaktion gegenüber der APA den heute von der Regierung verkündeten harten Corona-Lockdown ab 26. Dezember bezeichnet. Dieser bedeutet, dass auch die derzeit offenen Museen wieder geschlossen werden. "Ich habe immer gesagt, wir brauchen die Kunst, die Kultur, die Literatur, das Theater, die Musik - aber wir brauchen sie nicht um jeden Preis."

"Auch in meinen Augen geht die Gesundheit vor", so Schröder. "Und wenn wir damit Unseres beitragen können, dass wir nicht jeden Tag einen Jumbojet an älteren Leuten herunterholen vom Himmel, dann soll das gut sein so", verwies er auf die anhaltend hohen Todeszahlen.

Ab 18. Jänner soll es möglich sein, Kultureinrichtungen bei Vorliegen eines negativen Coronatests zu besuchen. "Ich will jetzt gar nicht die Verfassungsfrage diskutieren, weil ich dafür keine rechtliche Kompetenz habe", kommentierte dies Schröder. "Aber prinzipiell erkenne ich die Notwendigkeit, die Testmotivation zu steigern." Dabei gehe es letztlich auch darum, den Menschen die Angst zu nehmen, sich bei anderen anzustecken.

"Wenn ich mit einem negativen Test endlich wieder ins Konzert, Kino oder Theater gehen kann, dann werde ich diesen Test machen. So oft wie möglich, so oft ich Lust habe." Er werde sich unabhängig davon, "sobald ich kann", impfen lassen. Davon abgesehen halte er das Testen "für ein unabdingbares Instrument, um den Menschen Sicherheit zu geben, in seinem Nachbarn keinen Wolf, keinen Feind zu sehen".

Mit einem weiteren Rückgang der Besucherzahlen im Jänner rechnet der Albertina-Generaldirektor indes nicht. "Und zwar weil wir auf einem dermaßen dramatisch niedrigen Niveau sind, etwa auf 20 Prozent der niedrigsten Zahl, die in zwei Jahrzehnten meiner Generaldirektion jemals erzielt worden sind. Diese Zahl ist nicht mehr unterbietbar. So traurig das ist, das sollte einem auch die Sicherheit geben, dass man derzeit jederzeit in die Albertina gehen kann."

"Die Verunsicherung ist groß, daher begrüße ich jede erfolgreiche Methode, die das Testen fördert", sagte Schröder weiters. "Ich setze voraus, dass Testinfrastruktur angeboten wird - nicht nur von der Regierung, sondern auch den verschiedensten Unternehmen. Wir fangen bereits an darüber nachzudenken, was wir bieten können. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, um das Vertrauen in den Nachbarn wieder gewinnen zu können."

Mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) habe es heute ein gutes Gespräch gegeben. Die finanzielle Kompensation abermaliger Einnahmenentgänge sei dabei noch kein Thema gewesen, "wird aber in den kommenden Wochen eines sein", unterstrich Schröder.