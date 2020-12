Neuer Lateinischer Patriarch von Jerusalem ins Amt eingeführt

Feier mit Erzbischof Pizzaballa in Corona-bedingt fast leerer Grabeskirche - 320.000 Katholiken in 71 Pfarren

Mit dem feierlichen Einzug in die Corona-bedingt fast leere Grabeskirche ist Erzbischof Pierbattista Pizzaballa am Freitag laut Kathpress in sein neues Amt als Lateinischer Patriarch von Jerusalem eingeführt worden. Als bevorstehende Herausforderung nannte der 55-jährige Italiener bei der Feier unter anderem die Notwendigkeit für einen neuen Glaubensimpuls, der die verschiedenen Gebiete und Kulturen der Diözese berücksichtige.

Als oberster Hüter der katholischen Heiligen Stätten im Heiligen Land begrüßte Franziskanerkustos Francesco Patton seinen Ordensbruder Pizzaballa. Er hoffe, dass dieser als Hirte der Mutterkirche von Jerusalem allen helfen werde, den Glauben zu bewahren und offen zu sein für die gesamte Welt.

Seit 2016 amtierte der Italiener Pizzaballa als Übergangsverwalter des Patriarchats. Seinen bisherigen Dienst beschrieb er in seiner Ansprache am Freitag als "intensive und schwierige Jahre, aber auch reich an wundervollen Erfahrungen". Das neue Amt erfülle ihn mit "Gefühlen der Angst angesichts einer Mission, die meine Kompetenzen übersteigt". An der Feier nahmen auch Vertreter der verschiedenen Kirchen Jerusalems sowie Diplomaten teil.

Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem betreut rund 320.000 römisch-katholische Christen, die in Israel, Jordanien, Zypern und den Palästinensischen Gebieten leben. Die Ursprünge des Patriarchats liegen in der Zeit der Kreuzfahrer, die sich als "Lateiner" bezeichneten. Es erlosch aber mit dem Fall von Akkon 1291. Im Jahr 1847 belebte Papst Pius IX. das Patriarchat neu.

Der Kirchenbezirk zählt laut Angaben des Vatikan 71 Pfarren. Hinzu kommen "pastorale Missionen" für anderssprachige Gläubige. Dazu zählen auch mehrere hebräischsprachige Gemeinden; ihnen gehören einige Katholiken jüdischer Herkunft sowie christliche Ehepartner von Juden an.