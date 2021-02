Neuer Lehrgang zum Nationalpark-Ranger gestartet

Auch Naturvermittler werden ausgebildet

Insgesamt 40 Personen werden in Österreich in neuen Lehrgängen zum Nationalpark-Ranger und Naturvermittler ausgebildet. "Unsere Nationalparks sind besonders schützenswerte Ökosysteme. Die vielen engagierten Nationalpark-Rangerinnen und Ranger tragen durch die wichtige Naturvermittlung für Groß und Klein dazu wesentlich bei", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag in einer Aussendung.

Im Zuge des EU-kofinanzierten und länderübergreifenden Projektes Ecoregion SKAT startete nun ein neuer Lehrgang im Nationalpark Donau-Auen mit zwei Ausbildungen: Ein Lehrgang für Natur- und Landschaftsvermittlung sowie ein Lehrgang zum Nationalpark-Ranger im Nationalpark Donau-Auen. "Bereits seit 2010 wird die Qualität der Naturpädagogik auf höchstem Niveau durch eine bundesweit einheitliche Ausbildung gesichert. Die Nationalpark-Rangerinnen und -Ranger haben die wichtige Aufgabe, den vielen Besucherinnen und Besuchern die Besonderheiten der Nationalparks als österreichisches Naturerbe näher zu bringen", so Gewessler.

Unter Einhaltung aller Bestimmungen in Bezug auf die Corona-Pandemie startete der Lehrgang am 24. Jänner mit einer Online-Lehrveranstaltung. Das Grundmodul Zertifikatslehrgang für Naturvermittlung wird voraussichtlich im August 2021 abgeschlossen sein, das Aufbaumodul Nationalpark-Ranger im März 2022. Ein Großteil der Inhalte wird bei Exkursionen im Freiland oder über Online-Seminare vermittelt werden.