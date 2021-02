Neuer Misstrauensantrag gegen slowenische Regierung eingebracht

Opposition unternimmt zweiten Anlauf - Abstimmung binnen einer Woche

Sloweniens Opposition startete einen neuen Anlauf, um die Regierung des rechtskonservativen Premier Janez Jansa zu stürzen. Am Mittwoch reichten fünf Oppositionsparteien erneut einen konstruktiven Misstrauensantrag ein, nachdem der ursprüngliche Antrag vor drei Wochen wegen Corona zurückgezogen wurde.

Der Ausgang ist nach wie vor ungewiss: der Opposition fehlen im Parlament die Stimmen, um Jansa seines Amtes zu entheben. Bei der geheimen Abstimmung hofft sie jedoch auf mögliche Überläufer aus der Koalition.

Parlamentsabgeordnete werden entscheiden müssen, ob sie den Kurs von Premier Jansa, der das Land in eine "autoritäre Demokratie" steuere, unterstützen, sagte der Chef der Pensionistenpartei (DeSUS), Karl Erjavec, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Abstimmung im Parlament könnte laut Medienberichten frühestens an diesem Freitag und spätestens am Mittwoch kommende Woche stattfinden.

Die Stimmung im Land sei unter der aktuellen Regierung "schlecht, es herrschen Angst und Ungewissheit", betonte Erjavec und kritisierte "unwirksame Lösungen" im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Der frühere langjährige Außenminister soll nach dem Willen der Opposition neuer Premier werden. Um den aktuellen Ministerpräsident samt Regierung abzuwählen, muss im Zuge des konstruktiven Misstrauensvotums ein neuer Regierungschef gewählt werden.

Dafür müssen mindestens 46 von 90 Abgeordnete das Misstrauensvotum unterstützen. Die fünf liberalen und linken Parteien, die sich zur "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL) zusammenschließen, haben aber nur 43 Mandatare auf ihrer Seite. Bei der geheimen Abstimmung hoffen sie deshalb auf mögliche Überläufer entweder aus der mitregierenden liberalen SMC oder aus der oppositionellen nationalistischen SNS sowie den beiden Minderheitsabgeordneten, die derzeit Jansas Regierung unterstützen.

KUL hatte den Misstrauensantrag ursprünglich Mitte Jänner eingebracht. Unmittelbar vor der Abstimmung wurde der Antrag zurückgezogen, weil mehrere Parlamentarier wegen einer Corona-Infektion bzw. -Quarantäne nicht abstimmen hatten können. Die Abgeordneten müssen bei der Stimmabgabe persönlich anwesend sein. Schon damals wurde ein neuer Anlauf angekündigt. Laut Erjavec will die Opposition diesmal den Misstrauensantrag durchziehen, damit es im Parlament zu einer ausführlichen Diskussion über den Kurs der aktuellen Regierung kommt.

Inzwischen hat die Opposition separate Misstrauensanträge gegen drei Minister eingereicht. Der Bildungsministerin Simona Kustec, dem Arbeits- und Sozialminister Janez Cigler Kralj sowie dem Kulturminister Vasko Simoniti wird unter anderem Missmanagement in der Corona-Pandemie vorgeworfen. Das ist auch einer der Hauptvorwürfe gegen die gesamte Regierung, der außerdem Übergriffe auf den Rechtsstaat und Medien sowie schädliche Positionen in der EU- und internationalen Politik vorgeworfen werden.