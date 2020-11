Neuer Obmann für WKÖ-Fachverband der Kino- und Kulturbetriebe

Wiener Kinobetreiber Christian Dörfler vertritt Interessen der Branche für kommende fünf Jahre - Folgt auf Heimo Medwed

Der Fachverband der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer (WKÖ) hat einen neuen Obmann: Der Wiener Kinobetreiber Christian Dörfler wird die kommenden fünf Jahre die Interessen der Branche vertreten, teilte die WKÖ in einer Aussendung am Freitag mit. Er folgt Heimo Medwed nach, der dem Fachverband seit 1990 vorstand. Dörfler ist Betreiber des English Cinema Haydn und Präsident des Österreichischen Kinoverbands.