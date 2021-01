Neuer Polizeistandort in St. Pölten in Planung

Sicherheitszentrum soll bis zu 1.600 Beamten Platz bieten - Fertigstellung im Jahr 2026

Im Westen St. Pöltens wird ein neuer Polizeistandort geschaffen. Das sogenannte Sicherheitszentrum soll bis zu 1.600 Beamten Platz bieten, berichteten die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") am Dienstagabend online. Die Planungsphase läuft bis Sommer, mit einer Fertigstellung wird Anfang 2026 gerechnet.

Errichtet werden soll das Zentrum in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Standort des Landeskriminalamts. "In einer ersten Phase wird die Unterbringung der Landespolizeidirektion NÖ samt Einsatztrainingszentrum angestrebt", sagte Innenministeriumssprecher Patrick Maierhofer der Wochenzeitung. Danach soll u.a. der Ausbau für die Regionaldirektion des Bundesamts für Fremdenrecht und Asyl erfolgen.

Naturgemäß erfreut über das Bauprojekt zeigte sich die St. Pöltner Kommunalpolitik. "Die Stadt hat alle Vorsorgemaßnahmen für die Realisierung erledigt. Von städtischer Seite sind also alle Grundstücke und Tauschgrundstücke vorhanden", betonte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) sah im geplanten Zentrum in einer Aussendung einen Start "in eine neue Ära" sowie einen wichtigen Schritt "für mehr Sicherheit in St. Pölten".