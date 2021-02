Neuer Prüfzug für technische Fahrzeugkontrollen in NÖ unterwegs

Sattelzugmaschine und Anhänger ersetzen 15 Jahre alte Einheit - 600.000 Euro wurden investiert

In Niederösterreich ist ein neuer Prüfzug für technische Fahrzeugkontrollen unterwegs. Eine Sattelzugmaschine mit 430 PS sowie ein 16 Tonnen schwerer und etwa zwölf Meter langer Anhänger ersetzen eine Einheit, die seit Februar 2005 verwendet worden war. Die investierten 600.000 Euro wurden seitens der Landesregierung einstimmig beschlossen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

Neben dem Standardprogramm an Autobahnen und diversen Straßen werden seitens des Landes in Abstimmung mit der Polizei auch Schwerpunkteinsätze - etwa zur Einhaltung von Lkw-Durchfahrtsverboten - erledigt. An insgesamt 342 Tagen wurden im Vorjahr 6.180 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei wurden bei 2.437 Kfz schwere Mängel erkannt. 1.216 Gefährte wiesen gravierende Mängel auf, die zu einer sofortigen Kennzeichenabnahme wegen Gefahr im Verzug führten.