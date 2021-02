Neuer serbisch-orthodoxer Patriarch ins Amt eingeführt

Porfirije betont Friedensmission in erste Predigt - "Bin ein Serbe, aber ich bin auch ein Christ" - Gratulationen aus aller Welt

Der neue serbisch-orthodoxe Patriarch Porfirije (Peric) ist am heutigen Freitag in der Belgrader Erzengel-Michael-Kathedrale in sein Amt eingeführt worden. In seiner ersten Predigt betonte der bisherige Bischof von Zagreb und Ljubljana die Friedensmission der Kirche. Nach seiner Wahl hatte er laut Kathpress unterstrichen, dass er "alle Nationen" liebe. "Ich bin ein Serbe, aber ich bin auch ein Christ", unterstrich er.

"Wenn wir den Frieden Gottes in uns haben, werden wir mit unseren Mitmenschen versöhnt und wir werden mit uns selbst versöhnt sein", sagte er in seiner ersten Predigt. Darin ging er auch auf die vielen positiven Erfahrungen ein, die er als orthodoxer Bischof von Zagreb und Ljubljana im Dialog mit der katholischen Kirche gemacht hatte. "Durch diesen Dialog habe ich Freunde gefunden."

Porfirije bekräftigte zugleich den Anspruch der serbisch-orthodoxen Kirche auf den Kosovo. Die Verbindung des Kosovo mit der serbischen Kirche sei wie ein heiliger Bund. "In meinen Gebeten werden die Serben im Kosovo an erster Stelle stehen", sagte der neue Patriarch. Dessen traditioneller Sitz befindet sich im westkosovarischen Pec (Peje). Dort wird die Inthronisation von Porfirije zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Unterdessen sind aus allen orthodoxen Kirchen aber auch darüber hinaus am Freitag Glückwunschschreiben für den neuen serbisch-orthodoxen Patriarchen Porfirije (Peric) eingetroffen. Allen voran gratulierte der Ökumenische Patriarch Bartholomaios dem neuen serbischen Kirchenoberhaupt. Der Moskauer Patriarch Kyrill gratulierte Porfirije telefonisch.

Der Zagreber Erzbischof Josip Bozanic zeigte sich zuversichtlich, dass die katholische Kirche und die serbisch orthodoxe Schwesterkirche neue "Wege der Liebe und Barmherzigkeit" gehen können. Es brauche gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung füreinander, Akzeptanz und Vergebung, sagte der Kardinal.

Erst Mitte Jänner hatten Metropolit Porfirije und Kardinal Bozanic gemeinsam die beiden Kathedralen im Stadtzentrum Zagrebs und die Bischofshäuser besucht, die bei den Erdbeben Anfang dieses Jahres und im vergangenen Jahr schwer beschädigt worden waren. Bei der Begegnung tauschten sich die beiden Bischöfe über die Hilfe für die Erdbebenopfer und notwendige Maßnahmen im Blick auf die Corona-Pandemie aus.

Auch die Deutsche Bischofskonferenz gratulierte dem neuen Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche und bekundet ihre Hoffnung auf ökumenischen Austausch und Dialog. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, erklärte am Freitag in Bonn in einem Glückwunschtelegramm, die Bischofskonferenz sei für die guten Beziehungen zur serbischen Orthodoxen Kirche dankbar. "Wir freuen uns auf den weiteren ökumenischen Austausch und sind uns sicher, dass Sie diesen Dialog mit fördern werden", so der Limburger Bischof.