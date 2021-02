Neuer serbisch-orthodoxer Patriarch Porfirije ins Amt eingeführt

Anspruch auf den Kosovo bekräftigt - Erzbischof Lackner gratuliert "Mann des Friedens"

Der neue serbisch-orthodoxe Patriarch Porfirije (Peric) ist am Freitag in der Belgrader Erzengel-Michael-Kathedrale in sein Amt eingeführt worden. In seiner ersten Predigt betonte der bisherige Bischof von Zagreb und Ljubljana die Friedensmission der Kirche und verwies auf viele positive Erfahrungen im Dialog mit der katholischen Kirche. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner übermittelte Porfirije seine herzlichsten Glückwünsche und bezeichnete ihn als "Mann des Friedens".

Nach seiner Wahl hatte Porfirije laut Kathpress unterstrichen, dass er "alle Nationen" liebe. "Ich bin ein Serbe, aber ich bin auch ein Christ". "Wenn wir den Frieden Gottes in uns haben, werden wir mit unseren Mitmenschen versöhnt und wir werden mit uns selbst versöhnt sein", sagte er in seiner Antrittspredigt. Darin ging er auch auf die vielen positiven Erfahrungen ein, die er als orthodoxer Bischof von Zagreb und Ljubljana im Dialog mit der katholischen Kirche gemacht hatte. "Durch diesen Dialog habe ich Freunde gefunden."

Porfirije bekräftigte zugleich den Anspruch der serbisch-orthodoxen Kirche auf den Kosovo. Die Verbindung des Kosovo mit der serbischen Kirche sei wie ein heiliger Bund. "In meinen Gebeten werden die Serben im Kosovo an erster Stelle stehen", sagte der neue Patriarch. Dessen traditioneller Sitz befindet sich im westkosovarischen Pec (Peja). Dort wird die Inthronisation von Porfirije zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Im Kosovo leben zu 90 Prozent Albaner, die Mehrheit davon sind Muslime. Die frühere serbische Provinz hatte vor 13 Jahren - nach dem Krieg 1998/99 und Jahren unter UNO-Verwaltung - seine Unabhängigkeit verkündet.

Für den Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat sich der neue serbisch-orthodoxe Patriarch Porfirije als ein "Mann des Friedens, des Dialogs, der gegenseitigen Wertschätzung und der Versöhnung erwiesen". Davon zeugten seine sieben Jahre als Metropolit von Zagreb und Ljubljana, aber auch schon sein vielfältiges Wirken davor. "Deshalb blicke ich dem künftigen ökumenischen Dialog auch mit großer Zuversicht entgegen", betonte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz am Samstag.

Er würde sich freuen, so Erzbischof Lackner, Patriarch Porfirije möglichst bald auch in Österreich willkommen heißen zu dürfen. Wie der Erzbischof unterstrich, sei die serbisch-orthodoxe Schwesterkirche in Österreich die mit Abstand zahlenmäßig größte orthodoxe Kirche im Land. Dies sei eine "bereichernde und nicht mehr wegzudenkende Realität".

Österreichweit gebe es auf lokaler wie höchster Ebene vielfältige Beziehungen und Zusammenarbeit mit anderen Kirchen; im Besonderen natürlich auch mit der römisch-katholischen Kirche. Dafür sei er, sowohl als Erzbischof von Salzburg wie auch als Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, von Herzen dankbar, so Lackner.

Porfirije (Peric) war am Donnerstag von den serbisch-orthodoxen Bischöfen zum neuen Patriarchen gewählt worden bzw. entschied letztlich unter drei gewählten Kandidaten das Los. Porfirije (59) ist der 46. serbische Patriarch. Er gilt als den serbischen Behörden bzw. der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) nahestehend. Porfirije folgt dem am 20. November am Coronavirus verstorbenen Patriarchen Irinej im Amt nach.

Bestimmt wurde der neue Patriarch mittels der seit 1967 geltenden "apostolischen Art der Wahl". Demnach stimmte die Wahlversammlung, der alle Bischöfe angehören, geheim so lange ab, bis sie sich auf drei Kandidaten einigten. Nach Anrufung des Heiligen Geistes mischte ein Mönch die verschlossenen Umschläge mit den Namen der Bischöfe und loste den Patriarchen aus.