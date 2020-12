Neuer serbischer Patriarch wird am 18. Februar 2021 gewählt

Bischof von bosnischer Diözese als aussichtsreicher Kandidat - Fotije zelebrierte Gedenkgottesdienst für verstorbenen Irinej

Die Wahl des neuen serbisch-orthodoxen Patriarchen wird am 18. Februar 2021 stattfinden. Einen entsprechenden Beschluss hat jetzt der Heilige Synod des Patriarchats gefasst, wie der Pressedienst von "Pro Oriente" laut Kathpress am Stefanitag berichtet. Patriarch Irinej war am 20. November einer Corona-Infektion erlegen. Mit Aufmerksamkeit wurde registriert, dass der bosnische Bischof Fotije (Sladojevic) den Gedenkgottesdienst für Irinej am 24. Dezember in Belgrad zelebrierte.

Der Bischof von Zvornik-Tuzla gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge Irinejs. Kurz vor Weihnachten gab der Geistliche der Zeitung "Vecernje novosti" ein viel beachtetes Interview, in dem er zur Aufgabe des Patriarchen in der serbischen Kirche und zur bevorstehenden Patriarchenwahl Stellung nahm. Chancen auf das höchste Amt in der serbisch-orthodoxen Kirche werden auch Bischof Irinej (Bulovic) aus Novi Sad gegeben, der am 23. Dezember den 30. Jahrestag seiner Amtseinführung beging.

Bischof Irinej ist der Informationsbeauftragte und Sprecher der serbisch-orthodoxen Kirche. In dieser Funktion hat er wiederholt zur Ukraine-Frage Stellung genommen, die die Weltorthodoxie spaltet. Irinej übte dabei Kritik an der Vorgangsweise des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I., der die neue, von Moskau unabhängige "Orthodoxe Kirche der Ukraine" anerkannt hatte. Der 73-jährige Bischof der Batschka mit Sitz in Novi Sad gilt als ökumenisch interessiert und aufgeschlossen. Er beteiligte er sich an den Versöhnungsinitiativen von "Pro Oriente" während der Jugoslawien-Krise in den 1990er-Jahren.