Neuer TV-Sender will Kultur in Frankreich unterstützen

Ein Kanal von France Télévisions soll an 1. Februar an sieben Tagen die Woche Konzerte, Schauspiel- und Festspielaufnahmen ausstrahlen

Die französische öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt France Télévisions will mit einem eigens der Kultur gewidmeten Sender die coronagebeutelte Kunst-, Musik- und Bühnenszene unterstützen. Auf "Culturebox" sollen Konzerte, Schauspiel- und Festspielaufnahmen an sieben Tagen in der Woche ausgestrahlt werden. Laut France Télévisions soll der Sender am 1. Februar starten und solange in Betrieb bleiben, bis der Kulturbereich wieder öffnet.

Die Kosten des Senders werden auf rund 5 Millionen Euro geschätzt. In Frankreich sind die Kulturstätten wegen der Pandemie seit Ende Oktober 2020 erneut geschlossen. Die Krise hat das Land mit rund 67 Millionen Einwohnern hart getroffen, das mehr als 74.000 Tote im Zusammenhang mit Corona zählt. Seit Beginn der Pandemie gab es bereits zwei Mal einen strengen Lockdown - im vergangenen Frühjahr und Herbst.