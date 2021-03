Neuer UniCredit-Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern

Österreicher Alexander Wolfgring verlässt Board

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0315 vom 03.03.2021 muss es durchgehend Verwaltungsrat statt Aufsichtsrat heißen. ---------------------------------------------------------------------

Der neue UniCredit-Verwaltungsrat wird aus 13 Mitgliedern bestehen. Sechs Sitze sollen an Frauen vergeben werden, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" vor Beginn der am Mittwoch geplanten Verwaltungsratssitzung, bei der die Namen der Bordmitglieder bekanntgegeben werden sollen. Der neue Verwaltungsrat, der in den nächsten drei Jahren die Bank-Austria-Mutter führen soll, muss von der Aktionärsversammlung am 15. April bestätigt werden.

Aus dem neuen Verwaltungsrat scheidet Alexander Wolfgring als Vertreter der österreichischen AVZ-Stiftung aus, da er bereits das zweite Mandat als Board-Mitglied beendet hat. Pier Carlo Padoan ist als künftiger Präsident des Verwaltungsrats designiert. Der designierte CEO Andrea Orcel übernimmt im April anstelle des Franzosen Jean-Pierre Mustier die Führung der Bank-Austria-Mutter.

Ranieri de Marchis, Co-Chief-Operating-Officer der UniCredit, führt die UniCredit in der Übergangsphase bis zum Amtsantritt Orcels am 15. April. Damit will die Bank vermeiden, einige Wochen lang ohne Führung dazustehen.