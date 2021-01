Neuer VW-Entwicklungschef: Ulbrich löst Welsch ab

Bisher für Elektroautos zuständig

Der frühere VW-Elektrovorstand Thomas Ulbrich wird neuer Entwicklungschef der Marke Volkswagen. Er löst Frank Welsch ab, der zum 1. Februar zum Leiter des Qualitätsmanagements des deutschen Konzerns berufen wurde, wie Volkswagen am Dienstag mitteilte. In dieser Funktion berichte Welsch direkt an Konzernchef Herbert Diess.

"Wir stärken unser markenübergreifendes Qualitätsmanagement und richten uns auf die wachsenden Anforderungen der Digitalisierung und E-Mobilität aus", sagte Diess.

Ulbrich hatte die kräftezehrende Einführung der neuen Elektroautos ID.3 und ID.4 geleitet. Sein Ressort im VW-Markenvorstand war unlängst aufgelöst und in den regulären Produktionsbereich eingegliedert worden. Daraufhin war in Wolfsburg spekuliert worden, Ulbrich könne eine Auszeit nehmen und sich danach außerhalb des Wolfsburger Konzerns neu orientieren. "Ich freue mich, dass er als Vorstand für die technische Entwicklung die Digitalisierung der Marke weiter kraftvoll vorantreiben wird", sagte Diess.