"Neues aus der Welt" bei Netflix: Der Anständigste im Wilden Westen

(Von Marietta Steinhart/APA)

Tom Hanks und "Bourne"-Regisseur Paul Greengrass treffen sich sieben Jahre nach "Captain Phillips" (2013) wieder. Diesmal wagen sich beide Männer mit "Neues aus der Welt" in ein altbekanntes Genre: den Western. Aber es ist längst keine neue Rolle für Hanks, der die Art von heroischem Jedermann spielt, für die er bekannt ist. Irgendwann wird es langweilig. Dafür hat er immerhin die großartige deutsche Jungschauspielerin Helena Zengel an der Seite.

In der neuen Western-Oper "Neues aus der Welt", die auf dem gleichnamigen Roman der amerikanischen Autorin Paulette Jiles basiert, spielt Hanks Captain Jefferson Kyle Kidd, der im Bürgerkrieg auf der Verliererseite kämpfte und jetzt mit seinem Trauma im Schlepptau durch Texas reitet. Er reist von Stadt zu Stadt und liest Zeitungsartikel in Räumen voller lauter Analphabeten vor, die sonst nichts über das Geschehen im ganzen Land erfahren würden. Es ist 1870 und ein langer, Krieg ist zu Ende gegangen. Amerikanische Ureinwohner werden ausgerottet und eine tödliche Epidemie ist ausgebrochen.

Da kommt er eines Tages an einer überfallenen Postkutsche vorbei. Ein Schwarzer hängt von einem Baum mit einem Schild: "Texas sagt Nein, dies ist das Land von Weißen." Er findet auch ein zurückgelassenes Mädchen namens Johanna (Zengel) mit einem Brief, in dem steht, dass der Stamm der Kiowa, der ihre deutschen Einwanderereltern tötete, das blonde Kind als sein eigenes großzog, und sie nur ihre Sprache spricht. Jetzt wurde ihre indianische Familie von weißen Soldaten getötet. Und pflichtbewusst wie Captain Kidd ist, wird er sie quer durch Texas zu ihren letzten, überlebenden Verwandten bringen, auch wenn sie keine Ahnung hat, was dieser fremde Mann von ihr will.

Auf dem Weg werden sie allen Arten von Banditentum und schlichter, alter Gemeinheit des amerikanischen Westens begegnen. Der hervorragende polnische Kameramann Dariusz Wolski ("Prometheus") fängt die Stimmung sehr gut ein. Man kann den Schmutz unter den Fingern förmlich spüren, das Quietschen durch schlammige Straßen hören. Und in dieser Welt sticht Tom Hanks hervor - aber irgendwie nicht aus den richtigen Gründen.

Sein Captain Kidd ist ein edler Saubermann, unser moralischer Kompass, ein Verfechter der Armen und der Pressefreiheit. Er steht hier für das, was Tom Hanks repräsentiert - guter, alter Anstand. Kidd ist kein Revolverheld oder wilder Archetyp. Er muss schmerzlich feststellen, dass Siedler die Indianer für ihr Land töten und dass Indianer wiederum die Siedler töten. Er hofft jedoch, dass alle Seiten miteinander auskommen können. "Wir sind alle verletzt, wir alle", sagt er. Überall um ihn herum ist es dreckig und brutal und es stinkt, doch ist Hanks Captain Kidd nichts davon. Er ist ein Teil seines Repertoires anständiger, unfreiwilliger, amerikanischer Helden: Captain Krause, Private Ryan, Sully und so weiter.

Zum Glück hat er eine junge, widerspenstige Begleiterin. Die 12-jährige, deutsche Schauspielerin Helena Zengel, die schreiende Waise aus dem herausragenden Drama "Systemsprenger" (2019), spricht Bände - auch ganz ohne Dialog. Der vielleicht bewegendste Moment des Films ist, wenn sie am Rande eines Flusses auf einer Klippe im strömenden Regen steht, weint und nach einem wandernden Indianerstamm ruft, der halb über dem Wasser zu sehen ist. Für ihre Leistung wurde Zengel konsequenterweise nun Golden-Globe-nominiert.

Derjenige, der hier allerdings am meisten auffällt, ist gar nicht zu sehen. Der Mann im Regiesessel, Paul Greengrass, ist am besten bekannt für seine hyperkinetischen, handgehaltenen "Bourne" -Actionszenen, aber hier schaltet der Brite einen Gang runter. Er erfindet das Genre nicht neu. Er greift auf die Stimmung vieler klassischer, amerikanischer Western zurück, wobei "Der Schwarze Falke" von 1956 mit John Wayne, besonders hervorsticht. Aber neben John Fords feurigem Helden ist Captain Kidd nur eine Chiffre. Ein netter Kerl über den wir nicht viel erfahren. Es ist kein schlechter Film. Es ist einfach nur nichts Neues in der Welt.

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81210670)