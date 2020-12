Neues Buch beschreibt Flucht als Teil der Menschheitsgeschichte

Historiker Andreas Kossert: Am "Umgang mit Flüchtlingen lässt sich ablesen, welche Welt wir anstreben"

Millionen Menschen in Deutschland stammen von Flüchtlingen ab - auch wenn sie sich selbst als "Einheimische" fühlen. "Eine Menschheitsgeschichte" hat der Historiker Andreas Kossert sein Buch "Flucht" im Untertitel genannt. Er richtet den Schwerpunkt nicht allein auf das Schicksal der 14 Millionen deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auf Flucht, Vertreibung und gewaltsame Umsiedlung bis hin in die Gegenwart.

Oft ist der Verweis auf Autor und Jahr eines Zitats nötig, so ähneln sich bei allen unterschiedlichen historischen Rahmenbedingungen die Gefühle, die zum Ausdruck kommen, wenn Menschen gezwungen sind, mit dem Allernötigsten, oft ohne Zeit zum Abschiednehmen, in eine ungewisse Zukunft aufbrechen müssen. Eben waren sie noch Einwohner, Nachbarn, Bauern oder örtliche Unternehmer. Und plötzlich sind sie nur noch Flüchtlinge, aus dem Alltag, aus der Sicherheit und aus allem Gewohnten gefallen.

Ausführlich geht es auch um die Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber dem Schicksal entwurzelter Menschen. Die Willkommenskultur des Sommers 2015 erweist sich dabei als kurze Episode angesichts des Umgangs mit den Flüchtlingen auf Lesbos oder in der Türkei, dem Streit um die aus Seenot Geretteten, den vielen Namenlosen, die Jahr für Jahr im Mittelmeer ertrinken. "Flucht und Vertreibung als Geißel der Menschheit zu ächten, könnte bewirken, sie bereits im Entstehen zu unterbinden und ihre Ursachen zu bekämpfen, statt immer nur noch höhere Zäune und Mauern zu errichten", resümiert Kossert in seinem Buch, das auch eine globale Geschichte von Flucht und gewaltsamer Entwurzelung ist. Am "Umgang mit Flüchtlingen lässt sich ablesen, welche Welt wir anstreben".

(S E R V I C E - Andreas Kossert: "Flucht. Eine Menschheitsgeschichte", Siedler Verlag, 432 Seiten, 25,90 Euro)