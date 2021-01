Neues Denkmal spaltet die Gemüter in Belgrad

Kritiker ziehen Vergleiche zum umstrittenen nordmazedonischen Bauprojekt "Skopje 2014"

Nun ist es soweit. An diesem Mittwoch wird in Belgrad ein seit Jahren umstrittenes Denkmal für Stefan Nemanja (1113-1199), dem Gründer der Nemanjic-Dynastie und Mitbegründer der Serbisch-orthodoxen Kirche, feierlich enthüllt. Der Tag wurde nicht zufällig ausgewählt. Es ist nämlich der Tag des ersten serbischen Patriarchats des Heiligen Sava (Rastko Nemanjic).

Dass Stefan Nemanja ein Denkmal zusteht, ist in Serbien nicht strittig. Die Gemüter spaltet eigentlich nur das Aussehen des 23,5 Meter hohen und 63 Tonnen schweren Denkmals, ein Werk des russischen Bildhauers Alexander Rukawischnikow. Während Kritiker aus dem Künstlermilieu nicht selten auch Vergleiche zum umstrittenen millionenschweren nordmazedonischen Bauprojekt "Skopje 2014" ziehen, das der Stadt ein neoklassizistisches Aussehen verleihen sollte, stellt die Opposition meist die Frage nach dem Preis des Denkmals. Kritisiert wird die Errichtung inmitten der Coronavirus-Pandemie, wo vor allem das Gesundheitswesen dringende Finanzierung bräuchte.

Regierungskritische Medien hatten aufgrund von durchsickerten Zollpapieren entdeckt, dass die aus Russland gelieferten Denkmalteile mindestens zwölf Mio. Euro gekostet hatten. Die Regierung von Ministerpräsidentin Ana Brnabic schweigt sich zum Preis jedoch aus. Dieser soll nämlich per Regierungsbeschluss bis 2023 geheim gehalten werden.

Für den stellvertretenden Belgrader Bürgermeister Goran Vesic handelt sich beim Denkmal schlicht um eine politische Frage. Das Denkmal sei ein Symbol Serbiens, für das Präsident Aleksandar Vucic ringe, ein "Serbien, das seine Geschichte und seine Herrscher schätzt und achtet und stolz in Richtung Europas schreitet". Im Klartext: Wer das Denkmal kritisiere, sei eigentlich nur ein Gegner von Präsident Vucic.

Dass Stefan Nemanja ein Denkmal verdient, wird auch in Oppositionskreisen nicht bestritten, allerdings nicht ein solches, das nach Meinung manch eines Kunsthistorikers bei weitem nicht der modernen Denkmalkunst entsprechen würde. Der Gründer der Nemanjic-Dynastie , der den Titel eines Großzupans trug, steht auf einem riesigen, gebrochenen byzantinischen Helm, aus welchem sein Herrscherzepter lugt. In der erhobenen rechten Hand hält er ein Schwert. Eigentlich war an seiner Stelle ursprünglich ein Kreuz geplant. Angeblich hatten dagegen aber Investoren aus Abu Dhabi Einwände erhoben, die in der nächsten Nähe das Mega-Bauprojekt "Belgrader Waterfront" errichten.

Das Denkmal würde der traditionellen russischen Kunstauffassung vor mehr als 150 Jahren entsprechen, hatte die Wochenzeitschrift "Vreme" vor zwei Jahren auf Basis von Bauplänen festgestellt. Die Zeitschrift berichtete damals auch, dass der serbische Großzupan gar kein Herrscherzepter besessen hätte. Vor der Enthüllung des Denkmals sorgte der Appell des in Florenz lebenden visuellen Künstlers Dejan Atanackovic Anfang der Woche erneut für Unmut des stellvertretenden Bürgermeisters Vesic. Der Künstler appellierte nämlich an die Opposition, sich zu verpflichten, eines Tages das Denkmal zu entfernen. Andere Künstler glauben wiederum, dass das Denkmal einfach lieber anderswo aufgestellt werden sollte.