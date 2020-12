Neues Kontingent an US-Truppen in Litauen eingetroffen

Teil der Operation "Atlantic Resolve" kam kurz vor Corona-bedingtem Lockdown

Im Zuge einer regulären Truppenrotation ist in Litauen ein neues Kontingent an US-Soldaten mit Kampffahrzeugen und Militärtechnik eingetroffen. Die amerikanischen Truppen ersetzen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius vom Dienstag die Einheiten, die Anfang September für militärische Übungen in das baltische EU- und NATO-Land verlegt wurden.

Die Truppen sollen als Teil der US-Operation "Atlantic Resolve" zu Übungszwecken bis zum Frühjahr 2020 auf dem Militärstützpunkt Pabrade in der Nähe der Grenze zu Weißrussland (Belarus) stationiert bleiben.

Die US-Soldaten würden strikt die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen in Litauen einhalten, hieß es in der Mitteilung. Der Baltenstaat ist stark von der Pandemie betroffen und weist aktuell nach Angaben der EU-Behörde ECDC eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf. Die Regierung hat deshalb einen Lockdown ab Mittwoch beschlossen.

Mit "Atlantic Resolve" will die US-Armee die NATO-Verbündeten in Osteuropa stärken. Erklärtes Ziel ist es, Frieden und Stabilität in Litauen und anderen östlichen NATO-Staaten zu sichern, die sich seit Ausbruch der Ukraine-Krise um ihre Sicherheit sorgen. Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten an die NATO-Ostgrenze.