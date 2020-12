Neues Unternehmenssanierungsrecht in Deutschland beschlossen

Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz passierte Bundestag - Gesetz soll zum Jahreswechsel 2020/21 in Kraft treten - Auch Österreichs Justizministerin plant Reform

Deutsche Unternehmen in Schieflage sollen sich künftig auch ohne das Stigma einer Insolvenz sanieren können. Der Bundestag beschloss am Donnerstag das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG), das zum Jahreswechsel 2020/21 in Kraft treten soll. Die Regierungskoalition hofft, dass damit auch Unternehmen, die wegen der Coronapandemie in Bedrängnis geraten sind, um ein Insolvenzverfahren herumkommen.

Damit könne die für das kommende Jahr befürchtete Pleitewelle abgemildert werden. In letzter Minute war das StaRUG allerdings in einem Punkt entschärft worden: Aus langfristigen Verträgen - etwa Mietverhältnisse oder Kredite - kommt ein Unternehmen ohne Insolvenzantrag nicht ohne weiteres heraus. Politiker hatten die Sorge geäußert, dass die Vertragstreue darunter leiden könnte. Auch Österreichs Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will das Insolvenzrecht bis Ende Jänner 2021 reformieren.

Experten loben das neue Gesetz trotzdem: Der auf Sanierungen spezialisierte Rechtsanwalt Frank Grell von der Kanzlei Latham & Watkins bezeichnete das StaRUG als "echten Quantensprung". Mit dem neuen "Restrukturierungsplan" seien kriselnde Unternehmen nicht mehr gezwungen, sich in Verhandlungen zur Abwendung einer Insolvenz mit jedem einzelnen Gläubiger zu einigen. Das hatten Kredit-Aufkäufer oft genutzt, um finanzielle Vorteile für sich herauszuschlagen. Vor diesen Vorschriften waren einige deutsche Firmen nach Großbritannien "geflohen", wo das Recht schuldnerfreundlicher ist. Künftig reicht auch in Deutschland eine Zustimmungsquote von 75 Prozent jeder Gläubigergruppe.

Das neue Instrumentarium tauge vor allem dazu, "um gerade Unternehmen mit hoher Verschuldung wetterfest zu machen", sagte Grell. Für Firmen, die nicht nur an ihren Krediten zu knabbern haben, sondern tiefer liegende operative Schwierigkeiten haben, bleibe die Restrukturierung über eine Insolvenz die bessere Wahl, sagen Experten.