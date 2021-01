Neujahr: 32-Jähriger in Tirol von Jugendlichen nach Streit attackiert

Auseinandersetzung um Silvesterböller und Raketen als Auslöser

Ein 32-Jähriger ist in der Silvesternacht in Innsbruck von Jugendlichen nach einem Streit um Böller und Raketen attackiert worden. Um 0.30 Uhr zündete eine etwa zehnköpfige Gruppe nahe einer Wohnanlage pyrotechnische Gegenstände, was zu der Auseinandersetzung führte. Der 32-Jährige ging danach in seine Wohnung. Eine halbe Stunde später läuteten drei der Jugendlichen an seiner Tür. Als er aufmachte, wurde er von einem der Beteiligten mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Dabei wurde er leicht verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Die Täter sollen ungefähr 18 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Einer trug eine dunkle Jacke mit dickem Pelzkragen und hatte einen Vollbart.