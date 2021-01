Neujahr - Balkon brannte in Wien, aber weniger Einsätze der Feuerwehr

Frau aus verrauchter Wohnung gerettet

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat in der Silvesternacht ein Balkon gebrannt, eine Frau wurde von der Berufsfeuerwehr aus der dazugehörenden, verrauchten Wohnung gerettet. Zum Jahreswechsel gab es zwar ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen gegenüber "normalen" Nächten, berichtete die Feuerwehr. Im Vergleich zum Vorjahr musste aber nur halb so oft ausgerückt werden.

Die Einsatzkräfte wurden am Neujahrstag um 0.30 Uhr in die Mareschgasse gerufen. Beim Eintreffen stand der Balkon des Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand, ein Übergreifen der Flammen auf die Räumlichkeiten wurde verhindert. Während ein Trupp den Brand bekämpfte, brach ein weiterer die Tür der Wohnung auf und holte die Bewohnerin ins Freie. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung wurde sie ins Spital gebracht. Die Brandursache war noch Gegenstand von Ermittlungen.

Die meisten anderen Silvestereinsätze der Feuerwehr waren heuer Kleinbrände im Bereich von Hecken, Sträuchern oder Mistkübeln.