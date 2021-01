Neujahr - Einsatzreiche Nacht für steirische Polizei

Knapp 600 Einsätze, die Hälfte davon wegen Lärmerregung, Pyrotechnik oder mit Corona-Bezug

Auf eine einsatzreiche Silvesternacht blickt die Polizei in der Steiermark zurück. 1.800 Notrufe und knapp 600 Einsätze wurden verzeichnet, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag in einer Aussendung mit. Etwa die Hälfte der Einsätze erfolgte wegen Lärmerregung, Anzeigen wegen der Verwendung von Pyrotechnik oder in Bezug auf die Corona-Bestimmungen.

Schwerpunktkontrollen fanden vor allem in Graz statt, hier ahndeten die Beamten mehr als 100 Verwaltungsübertretungen. Dazu kamen 124 festgestellte Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz. Auch Mistkübelbrände und beschädigte Fenster durch Pyrotechnik wurden registriert.

Gegen Mitternacht gab es für die Grazer Exekutive auf dem Schlossberg einiges zu tun: Mehrere hundert Menschen strömten auf den Berg, die Polizei machte Lautsprecherdurchsagen und setzte auf Prävention. Die Menschenmenge löste sich kurz nach Mitternacht rasch auf. Die Straßen in der steirischen Landeshauptstadt blieben großteils menschenleer.