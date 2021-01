Neujahr - Gruppe feuerte in Tirol Pyro-Gegenstände auf Autos ab

Frau griff anschließend Polizisten tätlich an

In Langkampfen hat eine Gruppe in der Silvesternacht offenbar pyrotechnische Gegenstände auf Autos abgefeuert. Eine Frau filmte den Vorfall, verständigte die Polizei und gab an, dass 20 bis 30 Personen beteiligt seien. Einer von ihnen soll ihr das Handy weggenommen und ihren Arm auf den Rücken gedreht haben. Als die Beamten eintrafen, flüchteten mehrere Menschen in umliegende Wohnhäuser.

Die Beamten konfrontierten den mutmaßlichen Angreifer und durchsuchten auf gerichtliche Anordnung hin seine Wohnung, nachdem er sich nicht geständig zeigte. Die Ehefrau des Beschuldigten verweigerte aber den Polizisten den Zugang und griff einen von ihnen tätlich an. Sie schlug dem Beamten gegen den Hals. Die 45-Jährige wurde festgenommen und im Anschluss gemeinsam mit ihrem Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Das Handy jener Frau, die den Vorfall anzeigte, wurde nicht in der Wohnung gefunden. Es tauchte stattdessen in einem nahe gelegenen Waldstück auf und war komplett zerstört.