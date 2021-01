Neujahr - Mann bei Silvesterfeier in Frankreich durch Kugel getötet

Gäste einer Kostümparty à la "Peaky Blinders" waren teils bewaffnet

Auf einer Silvesterfeier in der südwestfranzösischen Region Dordogne ist ein Mann durch einen Schuss getötet worden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Bergerac am Freitag berichtete, wurde der 27-Jährige am Brustkorb getroffen und starb noch an Ort und Stelle. Der mutmaßliche Schütze kam in Untersuchungshaft, erste Nachforschungen wurden eingeleitet.

Laut AFP soll es sich bei der Feier am Silvesterabend um eine Kostümparty zu der britischen Gangsterserie "Peaky Blinders" gehandelt haben, in der die Figuren auch Schusswaffen tragen. Etwa 20 ehemalige Schulkameraden trafen sich demnach zu der Feier. Der Lokalradiosender France Bleu berichtete, dass auch einige der Gäste bewaffnet zu der Party kamen.